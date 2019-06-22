Аким столицы провел встречу с дольщиками ЖК "Жеті жол" и "Айсанам De Luxe"

Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов совместно с представителями городского филиала партии "Nur Otan", депутатами маслиxата объехал объекты долевого строительства и ознакомился с ходом работ и основными проблемными вопросами жилых комплексов, а также побеседовал с их дольщиками, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу городского акимата.
Градоначальник посетил место строительства МЖК "Жеті жол", расположенное по проспекту Н.Тлендиева, 40/1. Возводить объект в 2013 году начала группа компаний "Азбука жилья", впоследствии признанная недобросовестным застройщиком
. Достройка жилого комплекса была передана ТОО "Орда Инжиниринг". Планируется, что дом введут в эксплуатацию в июне 2020 года. Стоит отметить, что на 944 квартиры МЖК общей площадью 40 402,76 м2 приходится 595 дольщиков.
В ходе объезда аким также ознакомился с ходом строительства ЖК "Айсанам De Luxe", расположенного на пересечении пр.Мәңгілік Ел и Керей, Жәнібек хандар. Строить объект в мае 2014 года начал тот же застройщик, что и предыдущий дом. Почти все 386 квартир жилого комплекса общей площадью 33 074,89 м2 проданы дольщикам, число которых составляет 465 человек. Планируется, что заехать в свои квартиры они смогут уже в следующем году.
"Каждый проблемный объект рассматривается отдельно и решение по нему принимаются поэтапно. Деньги выделены, теперь строители должны подойти ответственно. За ходом строительства ведем общественный, партийный и государственный контроль", - сказал аким при встрече с дольщиками.