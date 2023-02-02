Аким Туркестанской области провел экстренное совещание штаба в ДЧС

Общество
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Глава региона дал поручение по ликвидации последствий паводковых вод и усилению мер безопасности.

Фото пресс-службы акимата Туркестанской области

Аким Туркестанской области Дархан Сатыбалды провел экстренное совещание штаба в департаменте по чрезвычайным ситуациям с целью дифференциации ситуации в Сауранском районе и других районах и городах, связанной с паводками, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы региона.

В совещании приняли участие руководство ДЧС и департамента полиции, руководители управлений. Глава региона дал поручение по ликвидации последствий паводковых вод и усилению мер безопасности.

"Разработаны планы по предупреждению паводков, и начата соответствующая работа. Мобилизуем технику и силы в опасные зоны. Но обильные осадки, быстрое таяние снега из-за резкого потепления делают несколько поселков уязвимыми. Вчера осмотрели водные объекты и реки области. Во всех районах и городах должна быть продолжена работа в усиленном режиме, соблюдены меры безопасности", - сказал Дархан Сатыбалды, поручив создать специальные комиссии по расчету причиненного ущерба в каждом районе и селе.

Начальник департамента по чрезвычайным ситуациям Туркестанской области Нургали Жунусов доложил последние данные о паводках. По его словам, усилена работа во всех районах и городах, водные объекты взяты на контроль. В связи с обильными осадками и таянием снега подтоплены дворы домов в нескольких селах Байдибекского, Сауранского, Ордабасинского районов. Талая вода течет по улицам и дворовым участкам в 15-ти населенных пунктах.

В настоящее время подтоплены 13 улиц, 186 дворовых территорий и один жилой частный дом. Силами ДЧС с подтопленных участков эвакуированы 154 человека и 200 голов МРС. Люди поселились в домах родственников. Для эвакуации и временного размещения населения в Сауранском районе подготовлены четыре эвакуационных пункта.

На 23 участках 11-ти автодорог областного значения вода затопило дорожное полотно. В Ордабасинском районе повысился уровень воды в каналах "Найман" и "Куртай", в настоящее время вода поступает в реку Арысь. Для недопущения подтопления домов ведутся работы по укладке 2500 мешков с песком. В селе Майдантал вырыты искусственные каналы для отвода воды, устранена угроза подтопления дворовых участков. На данный момент жертв и пострадавших нет.

Несмотря на то, что осадки на территории области прекратились, поток воды продолжается. Всего на спуске воды задействованы 308 человек, 51 единица техники, 25 мотопомп, одно плавсредство.

Глава региона проанализировал работу нескольких руководителей управлений в связи с этой ситуацией, дал поручения.

Управление строительства направило технику в затопленные села. Руководитель управления общественного здравоохранения сообщил, что сформированы бригады скорой медицинской помощи. Руководители управлений, ответственных за сельское хозяйство и дорожную отрасль, доложили о работе по приведению в порядок дорог, обеспечению автобусами, эффективному использованию каналов. Департамент полиции также работает в усиленном режиме, добавили в пресс-службе областного акимата.

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