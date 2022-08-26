Аким Туркестанской области Умирзак Шукеев подал в отставку – СМИ

Аким Туркестанской области Умирзак Шукеев подал в отставку, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Zakon.kz.

«Заявление было подано 24 августа», – говорится в ответе на официальный запрос редакции.

Приговор в отношении экс-акима Кентау вступил в силу. Ранее Умирзак Шукеев заявлял, что готов уйти в отставку.

Бывший аким Кентау Даурен Махажанов признан виновным в получении взятки в особо крупном размере. Его приговорили к 10 годам лишения свободы.