Аким ВКО озвучил свою заработную плату

Аким Восточно-Казахстанской области рассказал, сколько зарабатывает в месяц, передает корреспондент Kazpravda.kz.

«Мой оклад – свыше 2 млн тенге. Средняя зарплата в Восточно-Казахстанской области – 262 тысячи тенге», – заявил Даниал Ахметов.

В целом, по его словам, базовый оклад у акимов один и тот же.

«Есть базовая цифра, и дальше ее рост зависит от стажа работы. Я не буду рассказывать свою биографию, но в отличие от многих своих коллег я пришел на эту работу, имея достаточно серьезную производственную базу. Может быть, этот тренд надо сохранить, но это вопрос не ко мне. Так вот, оклады у нас одинаковые. Я имею стаж 48 лет, стаж государственной службы 33 года», – резюмировал глава ВКО.