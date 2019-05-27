Аким Жамбылской области доложил Президенту о ходе выполнения госпрограмм в регионе

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял акима Жамбылской области Аскара Мырзахметова, передает Kazpravda.kz.   

Как сообщает пресс-служба Президента РК, Глава государства был проинформирован об основных показателях социально-экономического развития региона и ходе выполнения государственных программ.

Президент Казахстана подчеркнул приоритетность задачи осуществления справедливой социальной политики с целью повышения жизненного уровня людей.

"От руководства области требуется проявление инициативы и принятие конкретных мер, направленных на достижение данной цели", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

В завершение Глава государства дал ряд поручений по дальнейшему развитию Жамбылской области.

