Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял акима Жамбылской области Аскара Мырзахметова, передает Kazpravda.kz
.
Как сообщает пресс-служба Президента РК, Глава государства был проинформирован об основных показателях социально-экономического развития региона и ходе выполнения государственных программ.
Президент Казахстана подчеркнул приоритетность задачи осуществления справедливой социальной политики с целью повышения жизненного уровня людей.
"От руководства области требуется проявление инициативы и принятие конкретных мер, направленных на достижение данной цели", – сказал Касым-Жомарт Токаев.
В завершение Глава государства дал ряд поручений по дальнейшему развитию Жамбылской области.