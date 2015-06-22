Аким ЗКО подарил выпускнице iPhone 6

Аким Западно-Казахстанской области Нурлан Ногаев на торжественной церемонии вручения знаков отличия "Алтын белгі" подарил одной из выпускниц новый iPhone 6 и планшет, передает Kazpravda.kz со ссылкой на портал "Мой город".
Обладательницей гаджетов стала выпускница, набравшая максимальный балл на ЕНТ (125), Сымбат Самат.
Глава региона поздравил всех собравшихся – выпускников, их родителей, учителей – на центральной площади города с этим знаменательным днем.
Среди них была и чемпионка мира по боксу Назым Ищанова.
"Сегодня у меня смешанные чувства, – поделилась Назым. – С одной стороны, я радуюсь, а с другой, – так не хочется покидать родную школу".
Стоит заметить, что вход на оцепленную полицейскими площадь производился строго по пригласительным билетам. По словам сотрудников ДВД, это делается для того, чтобы не было беспорядков. Однако в этот вечер "пропускная система" порой доходила до абсурда – некоторые директора школ смогли попасть на территорию праздника только с помощью представителей городского отдела образования.
Выпускники предстали во всей красе, они охотно позировали перед камерами и с удовольствием рассказывали о своих планах на будущее, в которые в том числе входит поступление в вуз.
На площади состоялся праздничный концерт, после которого был дан салют. Но выпускники не торопились расходиться, самые удачливые смогли сделать фото с акимом ЗКО, а кто-то успел и станцевать.
Напомним, в Астане 20 июня также прошла церемония вручения нагрудных знаков "Алтын белгі" выпускникам столичных школ, подтвердившим свои знания по итогам Единого национального тестирования.