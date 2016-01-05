Аким ЗКО прокомментировал рост цен на социально значимые продукты в регионе
Меруерт Нургазинова
Аким Западно-Казахстанской области Нурлан Ногаев на брифинге в СЦК отметил, что цены в регионе на социально значимые продукты растут по объективным причинам и акимат их сдерживать не может, передает корреспондент Kazpravda.kz .
"Цены постоянно на одном уровне держаться не могут, они имеют свойство расти по некоторым объективным причинам", – сказал глава региона.
Вместе с тем он добавил, что для мониторинга цен в регионе созданы областной штаб, городской штаб, куда входят представители местных исполнительных органов, центральных исполнительных органов, общественность.
"Когда говорят "подскочили цены", нужно конкретно – на какие продукты, на сколько. Но на сегодня ситуация под контролем. Объективный рост цен есть, и он будет. Мы не можем цены держать на одном уровне", – подчеркнул Ногаев.