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По данным суда, аким Сергеевского сельского округа по неосторожности, в результате ненадлежащего исполнения обязанностей и указаний, допустил разрыв дамбы, что повлекло затопление 19-ти жилых домов и территории села Самарка.



В результате затопления пострадавшим от паводков из местного бюджета выплачено 8 млн тенге. Тем самым, государству причинен ущерб в крупном размере.



Аким не принял меры по увеличению пропускной способности воды на плотине, несмотря на поручения Есильской бассейновой инспекции и Комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС о переводе гидротехнического сооружения на транзитный режим для пропуска воды. Вследствие чего, повышение уровня воды и его давление привело к образованию проранов (протоков) и затоплению домов, территории села.



При назначении наказания, суд учел наличие малолетних детей и совершение впервые преступления по неосторожности.



Приговором суда ему назначено 1,5 года ограничения свободы, с лишением права занимать должности на госслужбе.



Судебный акт не вступил в законную силу.