На очередном совещании по исполнению поручений Главы государства и Плана оперативных действий по стабилизации социально-экономической ситуации Премьер-министр Алихан Смаилов сделал замечания главам регионов, в которых был допущен значительный рост цен на социально значимые продукты питания.

Как сообщила пресс-служба главы Правительства, несмотря на принимаемые меры, социально значимые продовольственные товары (СЗПТ) в Казахстане с начала года подорожали на 8%. Повышение цен зафиксировано повсеместно. В разрезе регионов максимальный ценовой рост за предыдущую неделю допущен в областях: Западно-Казахстанской – на 9,5%, Актюбинской – на 8,7%, Павлодарской – на 7,1%, Атырауской – на 6,7%.

По словам Алихана Смаилова, в Западном Казахстане допущен рост цен по всем базовым продуктам питания. И с начала года, и за неделю.

– Это очень чувствительно для населения, – подчеркнул Премьер. – Мы прошли по большому числу магазинов в Уральске. По сахару где-то цена низкая, а где-то – высокая. Я специально направил людей по всем регионам страны. В некоторых торговых точках идет завышение цен на 20%. Надо контролировать маржу. Никто за этим не следит!

Аналогичное замечание получил аким Актюбинской области, где зафиксированы максимальные показатели роста цен по стране: по картофелю – на 32,8%, по моркови – на 38,3%. По словам Премьер-министра, за предыдущую неделю в ходе проведения оперативных рейдовых мероприятий в рес­публике было выявлено 5 тыс. нарушений – фактов необоснованного подъема цен на социально значимые товары.

– Имеют место повальные нарушения. Если бы оптовая цена поднялась, тогда другой вопрос. Но когда она не меняется, а маржа повышается в два раза и более, то мы видим уже необоснованный рост цен. Такого происходить не должно, – заявил Алихан Смаилов.

Во исполнение поручений Главы государства для предотвращения дефицита и бесконтрольного подорожания продовольствия в Казахстане ведется формирование продовольственных стабфондов. По состоянию на 17 марта республиканские запасы СЗТП, включая стабфонды, мощности торговых объектов, производственных предприятий, складов составляли: 421 992 тонны картофеля, 70 876 тонн моркови, 103 490 тонн лука, 42 860 тонн капусты, 11 832 тонны гречневой крупы, 29 165 тонн подсолнечного масла, 28 005 тонн сахара.

За минувшую неделю в рамках мер антимонопольного реагирования по стране заключено девять договоров о недопущении необоснованного роста цен, а также о снижении торговой надбавки с 15 до 10%.

В частности, договоры заключены: в Нур-Султане – с производителем муки, в Карагандинской области – с торговыми сетями, в Костанайской – с оптовыми поставщиками сахара и гречневой крупы, в Атырауской – с производителями молочной продукции, в Западно-Казахстанской области – с производителем куриных яиц.

По фактам нарушений за минувшую неделю инициировано восемь расследований. В Костанайской области начато расследование в отношении компании «Опт Торг Company Plus» – оптового поставщика куриного мяса.

В Карагандинской, Акмолинской, Павлодарской, Северо-Казахстанской областях в орбиту разбирательства оказались вовлечены производители куриных яиц, включая ТОО «Караганды Кус», «Агрофирма «Курма», «Уштобе кус», «Ижевский», «Павлодар кус», ТОО «Шарбакты Кус», «Алекри», «Адель кус».

В неправомерном повышении цен подозревают производителей минеральных удобрений. В Мангистауской области – АО «КазАзот (ам­миач­ная селитра), в Алматы – ТОО «КазФосфат» (аммофос). В список нарушителей торговой надбавки в Актюбинской области угодили также оптовые поставщики продовольствия – ТОО «КАИС инвест» и «Фирма Ас-Ан».

По итогам совещания Премьер-министр поручил Комитету торговли на очередном совещании доложить о принятых мерах и основных причинах нарушений.

Главам регионов дано указание усилить контрольные мероприятия по мониторингу максимально допустимых надбавок в ценах социально значимых товаров и продолжить работу региональных комиссий по расследованию посреднических схем по всей цепочке ценообразования. Кроме того, Премьер-министр рекомендовал акимам регионов заблаговременно заключать договоры с отечественными производителями ранних овощей, чтобы обеспечить прогнозные потребности областей.