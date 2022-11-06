Акимат Алматинской области сделал заявление после гибели мужчины в массовой драке

Акимат Алматинской области рассказал подробности по факту массовой драки с оружием, передает Kazpravda.kz.

В ночь на 6 ноября в райбольницу Енбекшиказахского района поступили пять мужчин с ножевыми и огнестрельными ранениями, один из них позже от полученных ранений умер, двое после оказания первой помощи, переведены на амбулаторное лечение и отпущены домой.

Еще двое мужчин госпитализированы в реанимацию, их состояние оценивается как крайне-тяжелое.

По данному факту начато досудебное расследование по ст.99 ч.2 п.1, 6, 7 и 9 УК РК.

Обстановка в регионе стабильная. Конфликт носит бытовой характер.