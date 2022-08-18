Фото: Kazpravda.kz
Общество
Акимат Алматы передал общественные туалеты в доверительное управление
Ксения Грищук

В Алматы общественные городские туалеты переданы в частные руки. Ожидается, что это позволит оживить замершую услугу, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Новые типовые уборные появились несколько лет назад в самых посещаемых местах города – парках, скверах, прогулочных и зеленых зонах. Находились они в ведении районных акиматов и предоставляли услуги бесплатно, но большинство из них вскоре закрылось из-за проблем с обслуживанием.

В доверительное управление одной из частных компаний перешли сразу 20 уличных санузлов, их открытие намечено на ближайшие дни.

Новые владельцы уже объявили, что услуги туалетов общего пользования станут платными. Взамен предприниматели обещают обеспечить их качественную и бесперебойную работу.

Некоторые из объектов уже открыты, по другим заканчиваются переговоры о заключении соглашений на водоснабжение, водоотведение и электрообеспечение.

В туалетах проведены ремонт и модернизация, и теперь вместо обслуживающего персонала для оплаты посещения кабинок будут использоваться монетоприемники.

 

 

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