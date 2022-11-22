Акимат Алматы представил список ЖК, не рекомендуемых для покупки квартир

Проверить строящиеся ЖК на наличие документов можно по номеру горячей линии управления градостроительного контроля – 8 (727) 229-81-36.

Фото: Kazpravda.kz

Акимат Алматы предупреждает о том, что в Сети распространяются объявления о продаже квартир в жилых комплексах, не имеющих необходимого пакета разрешительных документов на строительство. Администрация города подготовила список жилых комплексов, не рекомендуемых для покупки недвижимости в связи с отсутствием полной предпроектной документации, сообщает Kazpravda.kz.

- Клубный дом "KHAN" - Бостандыкский район, ул. Витебская, 44/3, 44а - АПЗ имеется, эскизный проект отсутствует;

- МЖК "Castle Rock" - Бостандыкский район, мкр. Ерменсай, ул. Колсай, 31/3 - АПЗ и эскизный проект отсутствуют;

- Клубный дом "Rich" - Бостандыкский район, мкр. Мирас, уч.24/1, 24/2, 25/5 - АПЗ имеется, эскизный проект отсутствует;

- Клубный дом "Esentai Terrace" (ранее Pine Hill Residence) Медеуский район, ул. 2, уч. 33 - АПЗ имеется, эскизный проект отсутствует;

- Клубный дом "Alma Garden" - Медеуский район, ул. 6, уч. 7, 9 - АПЗ и эскизный проект отсутствуют;

- Клубный дом "Chelsea Club House" – Медеуский район, Горный гигант, ул. Сызганова / ул. Шукшина - АПЗ и эскизный проект отсутствуют;

- ЖК "Цюрих" - Наурызбайский район, ул. Сейитбекова, 18, 18А, 18Б - АПЗ и эскизный проект отсутствуют;

- ЖК "Flora" - Наурызбайский район, мкр. Тастыбулак, ул. Таутаган, уч. 6, 8,10 - АПЗ и эскизный проект отсутствуют;

- ЖК "Lantana" - Наурызбайский район, Большой алматинский сельский округ - АПЗ и эскизный проект отсутствуют.

В акимате добавили, что проверить строящиеся жилые комплексы на наличие документов можно по номеру горячей линии управления градостроительного контроля – 8 (727) 229-81-36.