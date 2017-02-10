Фото с сайта kapital.kz
Аким Астаны Асет Исекешев поделился планами на 2017 год по проектам, которые реализуют в рамках государственно-частного партнерства, передает Kazpravda.kz
.
По его словам, на текущий год запланировано 34 совместных проекта по линии ГЧП.
"Уже прошел конкурс по 6 детским садам, 4 из них будет строить польский инвестор. Мы хотим средние объекты, такие как строительство общежитий, комфортных остановок, рынков и так далее. Хотим передать это в конкурентную среду. Как коммунальное предприятие, мы не будем этим заниматься, мы готовы многие государственные услуги, такие как, к примеру, уборка снега, передать в аутсорсинг. И таких функций, которые мы готовы передать, на самом деле очень много, и мы настроены решительно в этом вопросе", – подчеркнул аким.
Исекешев отметил, что акимат планирует многие проекты в городе реализовать именно за счет частных инвестиций.
"Что касается нескольких проектов, которые мы начинаем, к примеру, видеонаблюдение, мы уже объявили по нему конкурс по линии ГЧП. Здесь 10 тысяч видеокамер, нам нужно до начала ЭКСПО поставить дополнительно еще 3 тысячи видеокамеры и создать единый институционный центр. Мы объявляем конкурс и по уличному освещению. Многие вещи в городе мы сделаем за счет частных инвестиций, это наше твердое намерение", – сказал аким.