Акимат Астаны планирует сдавать земельные участки под бизнес

Фото с сайта kazned.ru
Власти Астаны в ближайшем будущем будут сдавать в аренду начинающим предпринимателям земельные участки. Об этом сообщила руководитель управления предпринимательства и промышленности Астаны Малика Бектурова на Конференции деловых женщин, передает корреспондент Kazpravda.kz
.
В столице расширяется линейка финансирования бизнес-проектов. Так, начинающие предприниматели смогут взять в аренду земельный участок, который целенаправленно выделяет акимат Астаны.
"Участки в городе будут предоставлены под уличную торговлю. Уличная торговля – это не базар в центре города, это будут цивилизованные виды торговли, которые есть во всем мире, мобильные кофейни, мороженое, детские площадки", – отметила Малика Бектурова.
"Мы призываем бизнес активно откликнуться на это. Да, у нас будут требования: по внешним признакам, по размерам, владелец должен будет следить за чистотой этого места. Особую роль будет играть уникальность. В целом это хорошая возможность для начинающих предпринимателей попробовать себя в такого рода проекте. Будет создана комиссия вместе с Национальной палатой предпринимательства, все заявки будут приниматься и рассматриваться коллегиально. Земельный участок будет предоставляться на правах аренды, стоимость будет исчисляться из ставки аренды за квадратный метр, это будут очень доступные цены", – подчеркнула она.
Напомним, в Астане впервые проходит Конференция деловых женщин-предпринимательниц.