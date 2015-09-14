Общество

Акимат Астаны вновь отметил целесообразность изменения школьного графика

Талгат Исенов
Столичный акимат вновь отметил целесообразность (по их мнению) более раннего начала школьных занятий – с 7.40 утра, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Предлагаемая мера по разграничению графика работы в структурах и организациях будет способствовать снижению транспортного потока на улицах столицы", – подчеркивают городские власти.

В акимате сообщили, что выявивший наибольшую нагрузку на улично-дорожную сеть мониторинг был проведен ТОО "Астана LRT" совместно с международной компанией TYPSA.

"Для решения проблемы было предложено изменить время начала занятий в 17 школах города. Управлением образования Астаны было направлено письмо о внесении изменений в постановление Правительства РК от 17 мая 2013 года №499 "Об утверждении Типовых правил деятельности организаций образования соответствующих типов", в частности, в пункт 26 о деятельности общеобразовательных организаций (начального, основного среднего и общего среднего), о возможности перехода всех учебных заведений Астаны на начало учебных занятий с 7.40 часов", – напомнили в ведомстве.

В акимате отметили, что на сегодня в Астане зарегистрированы 870 тысяч жителей и 305 тысяч транспортных средств и что в среднем данные показатели растут на 4% и 18% соответственно.

"По прогнозам, через 3–4 года количество личных автомобилей превысит 400 тысяч, что существенно повлияет на свободное передвижение по городу", – резюмировали городские власти.  

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