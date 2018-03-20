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​Акимат контролирует
Руслан Исаков

Согласно Комплексному плану по организованному пропуску паводковых вод на территории столицы на 2018 год, определены 27 вероят­ных участков подтоплений.

Первой «остановкой» Асета Исекешева стал столичный контррегулятор, где акима проинформировали о готовности гидротехнических сооружений к весеннему потеплению.

О том, что ситуация на контроле, заверили и ответственные за функционирование объекта «Защита г. Астаны от затопления паводковыми водами реки Есиль». По их словам, здесь были проведены работы по укреплению дамбы, и комплекс полностью готов к принятию и пропуску паводка.

По сведениям пресс-службы акима, на предмет подтопления изучены район Международного аэропорта Нурсултан Назарбаев и водоотводящий канал от озера Майбалык.

Не остался в стороне также вопрос о расширении русла реки Есиль в районе бывшего завода газовой аппаратуры. Отметим, в прошлом году по результатам обследования русла вниз по течению до поселка Талапкер составлена карта русла реки с вероятными участками подтопления. По поручению акима была завершена отсыпка старого русла в районе садоводчес­ких обществ «КЖБИ-56» и «Юбилейное», что должно снять угрозу подтопления порядка 50 дачных участков. Ведутся работы по расширению русла реки. Особое внимание при подготовке к сезону уделено району озера Малый Талдыколь. Здесь проведена инвентаризация переливных труб и дамб. А скоро и вовсе начнется проект по его осушению. Городским акиматом осуществлены выезды также в жилой массив Ильинка, где по поручению Асета Исекешева восстановлена дамба протяженностью 500 м в районе «Афганского квартала», укреплены нарушенные участки, и ситуация держится на контроле.

По итогам объездов аким поручил держать ситуацию по противопаводку на контроле и перейти для этого на круглосуточный режим работы. Акимы районов в свою очередь обязались завершить вывоз снега из жилых массивов и подготовить ливневую канализацию к приему талых вод.

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