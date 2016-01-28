​Акимат меняет схему

Например, управление образования, молодежной политики и развития языков отныне сосредоточится на работе только по первому направлению. Вопросы же молодежной политики переданы самостоятельному ведомству, а отдел по развитию языков присоединен к управлению архивов и документации ЮКО. Управление земельных отношений и контро­ля за использованием и охраной земель разделено на две отдельные структуры. Реформированию подлежит также управление ЖКХ, пассажирских перевозок и автомобильных дорог.

«Новая схема управления создается для совершенствования работы государственного аппарата, – прокомментировал изменения Бейбут Атамкулов. – Важные вопросы, от которых зависит благосос­тояние и спокойствие народа, должны решаться оперативно и точечно».