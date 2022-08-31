Акимат Нур-Султана обратился к жителям и гостям города

Столичный акимат призвал жителей и гостей города заранее планировать маршрут, сообщает Kazpravda.kz.

"В связи с началом учебного года и окончанием сезона отпусков увеличивается трафик на дорогах. В целях обеспечения безопасности движения на некоторых улицах продолжаются дорожные работы. Учитывая все это, просим жителей и гостей столицы заранее планировать свой маршрут", - говорится в информации городской администрации.

Отмечается, что управлению транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города поручено обеспечить максимальный выход на линию общественного транспорта, направить дополнительное количество автобусов на маршруты, которые пользуются наибольшим спросом. До конца текущего года в столице планируется запустить на линию ещё 100 новых электроавтобусов.

"В целях разгрузки улиц в августе этого года открыто движение по новому мосту Улы дала. Мост позволяет частично разгрузить пр. Мангилик ел, ул. А. Байтурсынова, Р. Кошкарбаева, Ж. Нажимеденова, район Nova city, аллею «Мынжылдык», повысить доступность нового вокзала «Нурлы жол», ЖМ Тельман и Промышленный, района гипермаркета Метро, пр. Жумабаева, ул. Жургенова и др.

Также ведётся строительство улицы А62 (на участке от улицы А91 до трассы Нур-Султан-Караганда). Здесь планируется обеспечить проезд уже осенью текущего года. Данная улица позволит обеспечить транспортное сообщение между Карагандинской трассой и железнодорожным вокзалом «Нурлы Жол» и левобережной частью города. Ещё один автомобильный мост - по пр. Тауелсиздик через р. Есиль - планируется открыть в следующем году", - сообщили в акимате.