Акимат Нур-Султана принял комплекс мер по предупреждению завоза и распространения коронавируса

В настоящее время утвержден межведомственный комплексный план мероприятий на случай заноса инфекции коронавируса на территорию Нур-Султана, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу городского акимата.
Руководитель столичного Управления общественного здравоохранения Сауле Кисикова сообщила, что пока случаев заражения коронавирусом в Казахстане, в том числе в Нур-Султане, не зарегистрировано. На данный момент во всех медицинских организациях города проведены семинары, тренировочные учения о порядке действий медицинского персонала при подозрении или возможном случае регистрации коронавирусной инфекции и соблюдения мер безопасности. Все медорганизации полностью обеспечены лекарственными средствами, медицинскими изделиями и средствами индивидуальной защиты.
Все страны мира разделены на категории по количеству выявленных и подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. И с учетом этого прибывшие лица из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией изолируются, помещаются на карантин сроком на 14 дней с последующим после выписки 10-дневным осмотром на дому.
Также развернуты дополнительные инфекционные койки для изоляции лиц, прибывших из стран неблагополучных по коронавирусной инфекции.
За этот период по карантину с изоляцией прошли студенты, учившиеся в Ухане, и граждане РК, прибывшие из КНР и других неблагополучных по эпидемиологической ситуации государств.
Кроме того, столичные врачи из-за вспышки новой формы коронавирусной инфекции в Китае рекомендуют казахстанцам неукоснительно соблюдать ряд правил. В частности, специалисты советуют ежедневно измерять температуру тела не менее двух раз, проветривать помещения, проводить влажную уборку, часто мыть руки с мылом, использовать отдельные посуду, средства личной гигиены. При появлении симптомов заболевания – повышения температуры тела, насморка, кашля – нужно обязательно вызвать скорую помощь. При кашле необходимо соблюдать дистанцию, прикрывать рот и мыть руки.
При домашнем карантине изолированному лицу необходимо выделить отдельную хорошо проветриваемую комнату, нельзя посещать места массового скопления населения, исключить посещение его другими людьми.
Обо всех подозрительных случаях и недостающей медицинской помощи можно сообщить по номеру 1406, добавили акимате.