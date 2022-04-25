Акимат Шымкента продал кредитное жилье чиновникам – МИИР требует наказать виновных

Председатель Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК Алмаз Идырысов прокомментировал случай с продажей кредитного жилья в Шымкенте, передает корреспондент Kazpravda.kz.

«На сегодняшний день мы направили запрос в акимат города Шымкента по разъяснению причин», – сообщил Алмаз Идырысов на брифинге в СЦК.

В целом, по его словам, жилье, которое строится за счет кредитных средств, в первую очередь, согласно условиям программы, должно реализовываться через «Отбасы банк».

В этой связи, добавил спикер, то, что акимат Шымкента провел определенный конкурс среди госслужащих, а также передал эти квартиры в рамках программы «7-20-25», является отклонением от условий программы.

«В данном случае мы предложили акимату города пересмотреть свои решения в целом и привлечь к ответственности соответствующих виновных лиц в допуске данного отклонения», – резюмировал Алмаз Идырысов.

Позже в пресс-службе МИИР сообщили, что глава ведомства Каирбек Ускенбаев взял на строгий контроль случай с продажей кредитного жилья в Шымкенте.

«Данный инцидент изучен. По факту проведения несанкционированного конкурса Комитетом по делам строительства и ЖКХ МИИР РК акимату города Шымкента направлено письмо с разъяснением механизма реализации кредитного жилья, строящегося в рамках программы «Нұрлы жер». Согласно требованиям данной программы, построенное кредитное жилье реализуется очередникам и вкладчикам поэтапно, через «Отбасы банк». В этой связи для реализации жилья акимат должен заключить необходимое соглашение с указанным банком», – сообщили в ведомстве.

В этой связи Мининдустрии указало на необходимость пересмотра решения акимата в рамках законодательства, а также приведения действий местного исполнительного органа в соответствие с требованиями действующей жилищной программы.