Акимат Улытауской области опроверг информацию о долгах по зарплате бюджетникам

Акимат Улытауской области опровергает задержку выплаты заработной платы работникам бюджетной сферы, сообщает Kazpravda.kz.

"Касательно распространяемой в СМИ информации о якобы задержке заработной платы работникам бюджетной сферы в течение трёх месяцев, акимат области Улытау сообщает следующее: задержка была зафиксирована только единожды в начале октября, когда проводились выплаты зарплаты за сентябрь. Данная задержка была связана с перерегистрацией в органах юстиции и налоговых органах всех бюджетных организаций области", – проинформировали в областной администрации.

Отмечается, что на сегодня задолженности перед работниками бюджетной сферы не имеется.

Напомним, накануне глава Министерства национальной экономики РК Алибек Куантыров в кулуарах после заседания Правительства ответил на вопрос, когда работники бюджетных сфер Улытауской области получат зарплату.

"Это больше технический вопрос, связанный с бюджетными процедурами. Деньги же выделены. Сейчас все это оформится и думаю, что нормально будет", – ответил журналистам Куантыров.