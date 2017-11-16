​Акимат в режиме доступа

Концепция «умного» города, разрабатываемая в Уральске, призвана упростить взаимодействие жителей с городской средой и, что немаловажно, с госорганами. Особая роль при этом отводится проекту «Доступный акимат», благодаря которому граждане и юридические лица получают услуги, которые касаются приема и обработки документов, выдаваемых исполнительными органами власти.

В «Доступном акимате» горожан обслуживают, в частности, отделы архитектуры и градостроительства, земельных отношений, сельского хозяйства, канцелярия, то есть те подразделения, в которые чаще других приходится обращаться гражданам.

По итогам первых четырех месяцев работы операционный зал посетили свыше 19,5 тыс. человек. В день за услугами обращаются в среднем около 300 граждан. Очередь здесь электронная. Помещение комфортное. Причем останавливаться на достигнутом «Доступный акимат» не собирается.

К примеру, для улучшения качества работы и еще большей доступности планируется доработать систему электронной очереди так, чтобы талоны можно было получать дистанционно, записываясь через официальный сайт акимата. Впоследствии опыт планируется масштабировать на другие структурные подразделения городского органа исполнительной власти.

До конца года акимат Уральска создаст специальный бот (помощник) в набирающем популярность приложении Telegram. Здесь можно будет получить информацию о городе, государственных услугах, школах, детских садах, спортивных организациях и многом другом. Также планируется организовать сервис обратной связи, с помощью которого каждый житель сможет подать жалобу или предложение в акимат.

Запросы будут разбиты на конкретные категории: благо­устройство, общественная безопас­ность, ЖКХ, работа городского транспорта... К заявлению можно приложить фото- и видеодоказательства.

Наладить интернет-общение жители Уральска в скором времени смогут и с работниками кооперативов собственников квартир (КСК) с помощью проекта, реализуемого акиматом города совместно с Казпочтой. Свободная онлайн-площадка для диалога между жильцами, КСК и городскими властями организуется на базе сайта, который есть по умолчанию у каждого строения.

На сегодня в областном филиале Казпочты совместно с отделом ЖКХ Уральска организован компьютерный класс, где представителей КСК обучают работе в системе. В ней уже зарегистрировались 22 КСК и 218 жилых домов. Для большего удобства проводится адаптация сайта под мобильные устройства с возможностью оплаты коммунальных услуг. Еще один способ осуществления платежей за тепло, воду и другие коммунальные радости появится у жителей Уральска после создания единого расчетного центра на базе АО «Казпочта». Он позволит усовершенствовать систему расчетов и сбора платежей.

Проект Smart Uralsk 4.0 предполагает также автоматизацию процесса формирования очереди и выдачи направлений в детские сады. Принцип программы прост, отмечают в акимате Уральска. На действующем веб-сайте отдела образования специалисты формируют вкладки: «Списки детских садов», «Постановка в очередь», «Проверка очереди». Во вкладке «Списки детских садов», например, размещается перечень дошкольных организаций города, как государственных, так и частных, в которых размещен госзаказ.

Во вкладке «Постановка в очередь» дана пошаговая инструкция для подачи заявления, где родитель указывает необходимые данные, сотовые номера для связи и адрес электронной почты. В последующем на указанные контакты будет приходить SMS о постановке в очередь и выдаче направления в детский сад. Во вкладке «Проверка очереди» можно с помощью ИИН проверить продвижение. Плюс программы состоит в том, что она работает круглогодично, и если в течение года дети по тем или иным причинам выбывают, система автоматически выписывает направление следующим по очереди малышам.

Еще одним из элементов «умного» города станет автоматизированная система управления наружным освещением (АСУНО). Ее проект, основанный на принципах государственно-частного партнерства, разрабатывается в настоящее время социально-предпринимательской корпорацией (СПК) «Орал».

АСУНО предполагает создание единого диспетчерского цент­ра управления наружным освещением. Он призван снизить эксплуатационные затраты, оптимизировать потребление электроэнергии, способствовать энергосбережению, а также оценке его эффективности в реальном времени. Проект предусматривает замену 10 тыс. светоточек на светодиодные.

В будущую автоматизированную систему управления наружным освещением планируется интегрировать светодиодные энергосберегающие светильники, которые будут установлены на стальных опорах после переноса проводов наружного освещения на подземную кабельную линию.

В общей сложности предстоит установить свыше 840 опор и светильников мощностью 150–200 Вт и более 380 штук тротуарных светильников мощностью 100 Вт. Проектно-сметная документация по переносу воздушных линий освещения на подземные разработана на 16 объектов. В настоящее время за счет средств недропользователей модернизируется 6 объектов.

Среди инициатив по совершенствованию жилищно-коммунального хозяйства Уральска есть также установка системы автоматизированного сбора данных со счетчиков по радиоканалу. Происходит это так: счетчики холодной и горячей воды с импульс­ным выходом подключаются к радиомодулям, которые периодически передают по радиоканалу данные по расходу воды.

Радиомодули должны быть установлены в каждой квартире рядом со счетчиками. Они не требуют обслуживания в течение 10 лет. Передача данных может осуществляться дистанционно по Интернету или сотовым сетям. На сегодня в городе установлено 267 приборов учета с дистанционным съемом передачи данных.

Одна из больных для города тем – работа общественного транспорта, который представлен 33 городскими и 12 дачными автобусными маршрутами, где ежедневно работают около 500 единиц техники. Учитывая проблемы, имеющиеся в этой сфере, акиматом областного центра разработана концепция модернизации на 2018–2023 годы, состоящая из 5 этапов.

В рамках первого из них было закуплено программное обеспечение Busreport, позволяющее с помощью GPS-датчика отслеживать местоположение автобуса, получая информацию через приложение в смартфоне. До конца года планируется подключить к этой системе 100% уральских автобусов. В этот же период на самых «проходных» остановках будет установлено 6 электронных табло для отображения информации о подходящем транспорте.

Вторым этапом модернизации станет внедрение программы SMS-BUS для электронной оплаты проезда с помощью SMS или банковской карты, которая уже начала действовать в Уральске на некоторых маршрутах и вскоре должна быть внедрена во всех автобусах, за исключением маршрутного такси. До конца 2018 года в Уральске планируется запустить также электронную систему оплаты по типу «Оңай».

Сейчас в областном центре весьма активно ведется ремонт дорог, устанавливаются новые остановочные павильоны. Немаловажное значение имеет и оптимизация маршрутов. На 1 октября 2015 года на линии выходило 220 «газелей». Сейчас их количество сокращено до 120.

С помощью уменьшения интервалов движения, протяженности маршрутов и закрытия ряда нерентабельных направлений до конца года планируется исключить из числа общественного транс­порта еще 53 «газели». Остальные будут постепенно сниматься с маршрутов до конца 2018 года.

Важнейшим элементом комфортного проживания в «умном» городе является общественная безо­пасность, которую невозможно представить без камер видеонаб­людения. Ими оборудованы все школы и детские сады Уральска. Более 360 камер и скоростемеров установлено на городских улицах, перекрестках и во дворах для снижения криминогенной обстановки и аварийности.

За 2017–2018 годы в Уральске по программе «Сергек» планируется монтаж еще 200 камер видеонаблюдения на условиях государственно-частного партнерства, отрабатывается также вопрос о дополнительной установке во дворах за счет местного бюджета 100 таких устройств.

Все эти меры не напрасны, уверены полицейские. За 6 месяцев 2017 года с помощью видеокамер пресечено 829 административных правонарушений и раскрыто 43 уголовных преступления.