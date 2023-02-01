Акимат в СКО искусственно создавал барьер для бизнеса

В Кызылжарском районе с ноября 2022 года теплицу не подключали к электричеству.

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В Департамент Антикоррупционной службы по Северо-Казахстанской области с жалобой на действия местного исполнительного органа обратился предприниматель, сообщает Kazpravda.kz.

"В ходе внешнего анализа коррупционных рисков установлено, что руководитель ИП столкнулся с административным барьером при подключении к сети электроснабжения для коммерческого объекта", - проинформировали в Агентстве по противодействию коррупции.

Территориальное подразделение Антикора провело встречу с районным отделом архитектуры. Выяснилось, что законных оснований для отказа в подключении к сети не было, отметили в ведомстве.

На данный момент разрешение на подключение к электроэнергии выдано, добавили в пресс-службе.