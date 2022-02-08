Акимат Жанаозена могут наказать за игнорирование работы по ликвидации стихийных свалок Общество 1001 Азамат Сулейменов, Мангистауская область

Акимат Жанаозена могут наказать за игнорирование работы по ликвидации стихийных свалок.



С помощью космического мониторинга в Мангистау выявлено 103 несанкционированные стихийные свалки, или 1,6% от общего числа замусоренных участков по республике. Из них 64 в настоящее время уже убраны.



– Из оставшихся 39 мест выброса бытовых отходов 35 относятся к Жанаозену. Акимат города за год организовал ликвидацию только трех свалок. Считаем это халатным отношением местного исполнительного органа к своим обязанностям. В связи с чем рассматривается вопрос о привлечении городских властей Жанаозена к административной ответственности, – сообщил глава департамента экологии Мангистауской области Руслан Тукенов.



За безответственное отношение к приведению территории области в надлежащее состояние специалисты департамента совместно с правоохранительными органами уже привлекли к административной ответственности семь должностных лиц местных исполнительных структур.



– Для предотвращения скопления стихийных свалок в Минис­терстве экологии, геологии и природных ресурсов РК решено сформировать реестр учреждений-перевозчиков для учета автотранспорта, предназначенного для перевозки отходов, а также призвать оборудовать данный транспорт системой GPS.



Прорабатывается вопрос открытия единого контакт-центра для выявления и удаления стихийных свалок по примеру платформы виртуального оператора iKomek в Нур-Султане, – рассказал Руслан Тукенов.



В соответствии с Комплексным планом социально-экономи­ческого развития Мангистауской области на 2021–2025 годы предус­матривается сооружение трех полигонов ТБО, в том числе двух – за счет местного бюджета. Последние два будут введены в селах Жынгылды Мангистауского района и Акжигит Бейнеуского района. Инвестор же организует полигон в селе Саина Шапагатова Тупкараганского района.



По информации акиматов, в 2021 году в области было накоп­лено 132 360 тонн ТБО, из них лишь 27% отсортировано и утилизировано в девяти пунктах приема отходов.

