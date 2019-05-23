акимат Общество



В продолжении политики информационной открытости и оперативного реагирования на обращения жителей публикую полезные контакты.



Вы мне часто пишите что приходится обрывать телефоны справочных служб и просите подсказать к кому конкретно обратиться, если у вас отключили воду, свет или вовремя не убрали контейнерную площадку с мусором. А ведь всё это наши жизнеобеспечивающие ресурсы, без которых не может обойтись современный городской житель. И если возникают вопросы в этой сфере, то они, как правило, не терпят отлагательств.



Телефоны руководителей управлений коммунального сектора, включая мои контакты вам давно известны. Обратная связь у нас с вами налажена



Теперь очередь за руководством коммунальных предприятий столицы



Публикую номера с WhatsApp первых руководителей обслуживающих компаний города. Конечно, в связи с плотным графиком работы у руководителей не всегда есть возможность отвечать на телефонные звонки, поэтому сообщения посредством WhatsApp отличная альтернатива