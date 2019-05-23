акимат

Общество

В продолжении политики информационной открытости и оперативного реагирования на обращения жителей публикую полезные контакты.

Вы мне часто пишите что приходится обрывать телефоны справочных служб и просите подсказать к кому конкретно обратиться, если у вас отключили воду, свет или вовремя не убрали контейнерную площадку с мусором. А ведь всё это наши жизнеобеспечивающие ресурсы, без которых не может обойтись современный городской житель. И если возникают вопросы в этой сфере, то они, как правило, не терпят отлагательств.

Телефоны руководителей управлений коммунального сектора, включая мои контакты вам давно известны. Обратная связь у нас с вами налажена

Теперь очередь за руководством коммунальных предприятий столицы

Публикую номера с WhatsApp первых руководителей обслуживающих компаний города. Конечно, в связи с плотным графиком работы у руководителей не всегда есть возможность отвечать на телефонные звонки, поэтому сообщения посредством WhatsApp отличная альтернатива

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