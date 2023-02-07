"Приходится заставлять "из-под палки" – Смаилов о слабой работе акиматов

По его словам, акиматам предоставлены все необходимые рычаги по сдерживанию цен, выделены финансовые средства, но цены всё равно растут. Акиматы не показывают эффективность работы.

Фото пресс-службы премьер-министра РК

Премьер-министр РК Алихан Смаилов на заседании Правительства РК раскритиковал работу акиматов по сдерживанию цен на продукты, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Наша задача – удержать уровень инфляции по итогам 2023 года в коридоре не выше 9,5 процента. Данный коридор считаю достижимым при активной работе всех регионов по стабилизации цен на продукты питания, особенно в период межсезонья. Все инструменты для этого имеются. Мы заложили запасы из урожая прошлого года. Поэтому должны быть обеспечены овощами по фиксированным ценам", – сказал Смаилов.

По его словам, акиматам предоставлены все необходимые рычаги по сдерживанию цен, выделены финансовые средства, но цены всё равно растут. Акиматы не показывают эффективность работы.

"Из-за формального подхода на местах к исполнению поставленных задач мы наблюдаем отрицательные результаты работы. Например, регионам поручалось обеспечить контрактацию по луку. Неоднократно акимы докладывали, что потребность своих регионов обеспечили. Лука в стране выращивается достаточно, однако для снижения роста цен на него мы были вынуждены предпринимать экстренные меры, вводить запрет на экспорт. Мы переформатировали механизм форвардного закупа для финансирования, в первую очередь, производителей. Однако акиматы продолжают выделять средства поставщикам, размножая посредников", – продолжил он.

Алихан Смаилов подчеркнул, что регионам дана возможность формировать запасы в стабилизационных фондах по выгодным ценам, но работа не проводится.

"С начала года нет фактов выявления нарушений законодательства в сфере торговой деятельности. Всем акиматам направлялись алгоритмы и рекомендации для улучшения работы региональных комиссий. По факту приходится "из-под палки" заставлять регионы проводить данные заседания, которые всё равно не дают результата. Стабилизация цен на продовольственные товары является важнейшей задачей Правительства и местных исполнительных органов. Мы уже говорили, что в случае формального подхода и отсутствия результатов будут приниматься соответствующие решения", – заключил премьер-министр.