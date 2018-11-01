Акиматы получили разрешение на проведение необходимые мероприятия при ЧС

Внесены поправки в законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам ЖКХ", которые позволяют акиматам брать деньги с местного бюджета. Об этом сообщил на пресс-конференции в СЦК Вице-министр по инвестициям и развитию РК Каирбек Ускенбаев передает корреспондент Kazpravda.kz
"Раньше, если случалась чрезвычайная ситуация и объявляли республиканское, районное или областное ЧС, то акимат не мог предпринять меры в рамках нехватки бюджета. Теперь мы дали полномочия на решение этой проблемы", - отметил Ускенбаев.
Во время пресс-конференции было отмечено, что существовал пробел в законодательстве в случае чрезвычайных ситуаций, который на сегодняшний день исправлен.
По словам спикера, изменения связаны с тем, что работы являются дорогостоящими и жильцы домов не могу собрать необходимые средства для проведения мероприятий.
Для решения данной проблемы по словам спикера, в законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам ЖКХ" добавили поправки с наделением местных исполнительных органов дополнительными полномочиями. Теперь денежные средства на проведения необходимых мероприятий акиматы смогут брать из средств местного бюджета на возвратной основе с последующей компенсацией затрат.