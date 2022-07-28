Акимов оштрафовали за неубранные свалки

С начала года в Казахстане космический мониторинг «Қазақстан Ғарыш Сапары» зафиксировал 3 411 мест несанкционированных свалок, из которых ликвидировано 1 243, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК.

В Минэкологии отметили, что наибольшую активность в работе по их ликвидации проявили Карагандинская, Кызылординская области и город Шымкент.

Низкая работа наблюдается в Восточно-Казахстанской, Мангистауской, Атырауской и Жамбылской областях.

В целом по республике уровень ликвидации составил 36%. Работа в этом направлении будет активизирована.

«За слабую работу по ликвидации свалок департаментами экологии привлечены к административной ответственности 86 должностных лиц (акимы и замакимы) с наложением взыскания в виде штрафа на общую сумму более 7 млн тенге.

Кроме того, в рамках исполнения пунктов утвержденного совместно с Министерством внутренних дел и акиматами плана 2-3 июля 2022 года департаментами экологии проведены рейдовые мероприятия в местах рекреации. Были проведены профилактические и разъяснительные работы с населением, в части обращения с отходами производства, а также были розданы памятки, напоминающие о бережном отношении к окружающей среде», – сообщили в ведомстве.

Действуют мобильные приложения WasteEdit и Wasteviewer.

Информацию также можно просматривать на сервисах «Қазақстан Ғарыш Сапары» по ссылке https://waste.gharysh.kz/ с геосервисом http://oko.gharysh.kz/ и в мобильном приложении «Oko KZ».

Все мобильные приложения доступны для скачивания в PlayMarket и AppStore.