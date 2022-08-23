Программу по управлению коммунальными отходами должны разработать акиматы – Минэкологии

Разработать программу по управлению коммунальными отходами предложил министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Сериккали Брекешев на заседании Правительства РК, передает корреспондент Kazpravda.kz.

По словам министра, в регионах отсутствует комплексное видение текущей ситуации по управлению отходами и системного планирования развития отрасли с учетом иерархии отходов.

"В этой связи акиматы должны разработать программу по управлению коммунальными отходами, которая должна учитывать всю систему управления отходами в конкретном регионе, и должна быть разработана с учетом территориальных особенностей региона", – сказал Брекешев.

Он отметил, что для достижения показателей по доле переработки и утилизации твердых бытовых и промышленных отходов приведены в соответствие экологическим нормам 639 полигонов из 3005.

"Приобретены и установлены 3 876 контейнеров для раздельного сбора. Переработано 870 тысяч тонн гранулированного шлака в Жамбылской области. Построена площадка для складирования и переработки строительных отходов в Нур-Султане. В Павлодарской области проводятся мероприятия, направленные на локализацию исторического ртутного загрязнения территории озера Былкылдак", – дополнил спикер.