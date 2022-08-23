Фото пресс-службы Премьер-министра РК
Правительство
Программу по управлению коммунальными отходами должны разработать акиматы – Минэкологии
Елисеева Екатерина
корреспондент

Разработать программу по управлению коммунальными отходами предложил министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Сериккали Брекешев на заседании Правительства РК, передает корреспондент Kazpravda.kz.

По словам министра, в регионах отсутствует комплексное видение текущей ситуации по управлению отходами и системного планирования развития отрасли с учетом иерархии отходов.

"В этой связи акиматы должны разработать программу по управлению коммунальными отходами, которая должна учитывать всю систему управления отходами в конкретном регионе, и должна быть разработана с учетом территориальных особенностей региона", – сказал Брекешев.

Он отметил, что для достижения показателей по доле переработки и утилизации твердых бытовых и промышленных отходов приведены в соответствие экологическим нормам 639 полигонов из 3005. 

"Приобретены и установлены 3 876 контейнеров для раздельного сбора. Переработано 870 тысяч тонн гранулированного шлака в Жамбылской области. Построена площадка для складирования и переработки строительных отходов в Нур-Султане. В Павлодарской области проводятся мероприятия, направленные на локализацию исторического ртутного загрязнения территории озера Былкылдак", – дополнил спикер. 

 

Популярное

Все
Казахстан определится с технологией строительства атомной электростанции в конце 2022 года – начале 2023-го
В Усть-Каменогорске осужденным пытались передать запрещенные предметы с помощью дрона
Все лето в водной блокаде
Эпоху средневековья отражал фестиваль древних технологий DESHT-THOR
Услуги нет, но вы ждите
Не только пить, но и платить
Сказка про битумного бычка
Качай танцпол, нефть, озера
Подарок малой родине
Надежда на жизнь
Вдохнуть жизнь в села
Чтобы не дорожало
Не просто матч, а суперигра!
Земледелие с приставкой «smart»
Союз домбры и слова
Музыка на склоне гор
Важность межрелигиозного диалога
Хроники коммунальной реформы
Контракты на «заморозку» цен
Строить школы нужно в срок!
Стратегия пересборки университетов Казахстана: реальность и возможности
Казахстанскому индексу научного цитирования быть!
16-летняя девочка-сирота выбросилась из окна 10-го этажа после изнасилования в Павлодаре
Список погибших во время январских событий опубликовала Генпрокуратура РК
Как теперь будут изучать языки в школах, разъяснил глава Минпросвещения РК
О новшествах в новом учебном году рассказали профильные министерства
За сорок лет школа в селе Достык ни разу капитально не ремонтировалась
Девушка выбросилась с 25-го этажа в Алматы
ОСИ: не верь, не бойся, не проси?
Мужчину изрезали ножом на автовокзале в Жетысуской области
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 16 августа
Стали известны подробности двойного убийства в Актау
Какой будет осень-2022 в Казахстане, рассказали синоптики
Завершились съемки японско-казахстанского фильма «Маленький самурай»
Регистрацию водителей в приложении Яндекс GO предложил изменить Мусин
Казахстан занял первое место на чемпионате Азии по спидкубингу
Новое постановление санврача заработало в Нур-Султане
Сокровища курганов Сарыарки
Ребенка сбили насмерть во дворе дома в Нур-Султане
Работники спецЦОНов с полицейскими обогащались на незаконной регистрации авто
Убил знакомого из-за сообщения в WhatsApp житель Нур-Султана
"Квартет" юных разбойников с ножом избивал и грабил прохожих в Алматы
Динара Садуакасова отказалась участвовать в шахматной олимпиаде
Тела многодетных супругов нашли в запертой квартире в Атырау
Изнасилование 11-летнего мальчика расследуют в Алматы
Опубликован список обладателей образовательных грантов
Рассылку об отмене поездов из-за коронавируса прокомментировали в КТЖ
Закутанного в целлофан мужчину обнаружили во дворе дома в Экибастузе
Тела женщины с детьми нашли в квартире в Алматы: о страшных криках рассказали соседи
Льготное дизтопливо для уборки урожая перепродавали предприниматели в Казахстане
Цифровое пространство в Казахстане изменится в ближайшее время
МВД начал рассылать казахстанцам SMS с предупреждениями
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 6 августа
Пропавшая в Костанайской области 5-летняя девочка найдена мертвой
Дворец на разграбление
На рассылку о новом локдауне с 1 сентября ответили в Минздраве
Казахстан начнет экспортировать мясо в Саудовскую Аравию
На какую поддержку может рассчитывать женщина с ребенком в Казахстане
Долговая яма кредитных товариществ Казахстана
Неожиданный прогноз по коронавирусу дали в Минздраве Казахстана

Читайте также

Правительство
Вице-премьер посетил социальные объекты Косшы
Правительство , Энергетика
Комиссию по контролю за ценами и недопущению дефицита ГСМ с…
Правительство , Сельское хозяйство
Прогноз урожая пшеницы озвучили в Правительстве Казахстана
Правительство
"Есть риск недостижения показателя" – Премьер о поручении П…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]