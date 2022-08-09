Акиму Актау объявлен выговор за плохую организацию вывоза твердых бытовых отходов (ТБО) и санитарную очистку города, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу акима Мангистауской области.

9 августа на аппаратном совещании с участием акима Мангистауской области Нурлана Ногаева был рассмотрен вопрос санитарной очистки и вывоза твердо-бытовых отходов в городах и районах области.

В регионе остро стоит вопрос санитарного состояния и своевременного вывоза твердых бытовых отходов в населенных пунктах. Историко-культурные и природные достопримечательности Мангистау загрязняют пищевыми отходами как туристы, так и местные жители. В последнее время увеличилось количество жалоб от жителей областного центра на скопление мусора.

Несвоевременный вывоз ТБО беспокоит также жителей близлежащих районов – Мунайлинского района и села Акшукур Тупкараганского района.

«Санитарное состояние населенных пунктов вызывает беспокойство. Нельзя допускать загрязнения города Актау. Большинство жалоб, поступающих в Telegram-чат, связаны с проблемой скопления и вывоза мусора. Несвоевременный сбор отходов негативно сказывается на красоте города и здоровье жителей. Это результат неправильной организации работы акима города», – отметил Нурлан Ногаев.

За ненадлежащую организацию работы глава региона объявил выговор акиму Актау, его заместителю и начальнику отдела ЖКХ.