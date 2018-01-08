Акиму Жезказгана объявлен выговор за грязную горячую воду
Аким Карагандинской области Ерлан Кошанов объявил выговор акиму Жезказгана Батырлану Ахметову за коммунальную проблему с горячей водой, передает Inform.kz.
На совещании в акимате Карагандинской области глава Жезказгана Батырлан Ахметов сообщил, что из-за резкого похолодания было решено начать отопительный сезон раньше запланированного срока. Смещение сроков привело к тому, что коммунальные службы не успели промыть сети.
"Мы не думали, что пойдет грязная вода", – заявил Батырлан Ахметов.
Ерлан Кошанов выразил негодование таким ответом и объявил ему выговор.
"Как это не думали? Пока объявляю выговор акиму города. Дальше будем смотреть по результатам служебного расследования. Необходимо продолжать контроль за качеством горячей воды и полностью нормализовать услугу", – сказал глава региона.
В настоящее время трубы промыты повторно.
"Сделали повторную промывку сетей. Сейчас качество горячей воды улучшилось. Принят ряд дополнительных мер, в том числе лабораторные исследования горячей воды, подаваемой потребителям", – доложил заместитель акима Карагандинской области Анатолий Шкарупа на аппаратном совещании.
Напомним, жители Жезказгана получают некачественную горячую воду – с неприятным запахом и ржавым цветом. Население передало восемь образцов воды в центр экспертизы в Астане. Результаты исследований будут готовы в ближайшие дни.