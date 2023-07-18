Акимы окажут всестороннюю поддержку в реализации нацпроекта «Комфортная школа»

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Аманжолова Айман
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Полную и всестороннюю поддержку в реализации национального проекта «Комфортная школа» пообещали акимы в четырех регионах в ходе личного визита председателя правления Samruk-Kazyna Construction Маулена Айманбетова на места, где планируется постройка комфортных школ. Напомним, за минувшую неделю глава SK Construction посетил Карагандинскую, Павлодарскую, Абайскую и Восточно-Каазахстанскую области.

В рамках рабочего визита в ВКО Айманбетов встретился с главой региона Ермеком Кошербаевым. Аким области заверил, что окажет любую посильную помощь в решении проблемных вопросов.

Заместитель акима области, курирующий реализацию нацпроекта, будет проводить совещания с региональным представителем SK Construction и представителями подрядных организаций на еженедельной основе. Это позволит оперативно и качественно решать все вопросы, возникающие в ходе проектирования и строительства новых школ.

Также Айманбетов предложил главе региона создать специальную комиссию по подбору мебели для комфортных школ. Помимо заместителя акима области, в состав комиссии должны войти сотрудники управления образования, директоры школ и их заместители по административно-хозяйственной работе. Комиссия будет определять дизайн, цвет и другие внешние параметры школьной мебели. Ермек Кошербаев прямо во время встречи дал поручение создать комиссию.

В ходе рабочего визита в ВКО глава Samruk-Kazyna Construction также посетил несколько земельных участков, где намечено строительство школ. Первым делом он отправился в город Риддер. Здесь подрядчик ТОО «AN Groups» построит школу на 600 мест, которая распахнет свои двери уже осенью следующего года.

Риддер расположен в горной местности на высоте порядка 700 метров, поэтому рельеф участка, выделенного под строительство школы, достаточно сложный. Кроме того, участок находится на территории лесного массива. Это создает дополнительные трудности в осуществлении качественной посадки объекта.

«Вижу, что деревья старые, необходима санитарная вырубка. Предлагаю акиму города Риддер Дархану Косантаеву и другим ответственным лицам провести общественные слушания по сносу зеленых насаждений. Участок необходимо очистить в ближайшее время, чтобы начать подготовку к строительству и мобилизацию техники точно в срок», –  отметил Айманбетов.

Глава Samruk-Kazyna Construction побывал и в поселке Белоусовка Глубоковского района. Здесь возведут комфортную школу на 300 мест. На территории участка есть старые сооружения, подлежащие демонтажу. Кроме того, необходимо осуществить вынос старых инженерных сетей и подвести новые. Все эти вопросы подрядчик ТОО «Фирма Азия» с проектной организацией решают быстро и организованно. Айманбетов назвал это ярким примером ответственной и слаженной  работы консорциума.

Также Айманбетов посетил село Опытное поле, где построят школу на 300 мест, и несколько участков в Усть-Каменогорске. Отметим, что на этом глава SK Construction завершил свой недельный объезд регионов.

Несмотря на жаркую погоду, Айманбетов побывал на всех участках, отведенных под строительство комфортных школ, и лично ознакомился с ходом подготовки к строительству. В будущем председатель правления намерен продолжить посещение регионов для усиленного контроля хода реализации национального проекта.

Всего в рамках нацпроекта «Комфортная школа» в Восточно-Казахстанской области планируется строительство десяти школ, семь из которых сдадут до конца 2024 года, а оставшиеся три – до конца 2025 года. Успешная реализация нацпроекта позволит создать 4,2 тысячи новых ученических мест по всему региону.

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