Акимы в «спячке», а госпрограммы – под сукном

Речь идет о программах «Сыбага», «Алтын асык», «Кулан», «Ырыс», по линии которых государство выделило немалые средства на поддержку сельских предпринимателей для развития животноводства. Между тем инструменты предлагаются весьма выгодные и эффективные: крестьяне имеют реальные возможности расширить свое личное хозяйство за счет увеличения племенного поголовья скота по каждому направлению на льготных условиях. При этом кредиты от государства гарантированы – достаточно подать заявку в Аграрную кредитную корпорацию, где ее рассмотрят и с большой вероятностью одобрят.
Безусловно, для активного продвижения этого дела многое зависит от того, как на местах акимы проводят разъяснительную работу среди населения, чтобы каждый аулчанин смог понять и оценить суть проекта. Но в прошлом году, как оказалось, реализация этих госпрограмм в некоторых округах была попросту провалена. Особенно плохи эти показатели в Байганинском и Мартукском районах. За что и пришлось краснеть их руководителям на областном совещании, где глава региона Бердыбек Сапарбаев потребовал отчета от каждого сельского акима, в округе которого до сих пор нет ни одного участника государственных программ. Правда, внятных ответов так и не последовало.
Надо сказать, что глава региона лично выезжает в сельские округа и заслушивает отчеты местных акимов перед населением. Недавно довелось присутствовать на такой встрече в Хазретовском сельском округе Мартукского района. Хотя и бушевал в этот день буран, Дом культуры собрал немалое число жителей. Насчитывает село более 150 дворов, но, увы, в округе, как оказалось, не работает ни одна из вышеназванных госпрограмм, да и люди в большей степени были в неведении о том, что такие проекты в стране существуют. Молодого сельского акима Мейрхана Дуйсенова, назначенного на эту должность лишь месяц назад, в связи с этим критика аулчан обошла стороной. Прежние два его предшественника, ничем не проявив себя, долго здесь не задержались. При том, что забот – невпроворот. Старая водонапорная башня, как говорится, дышит на ладан, требует капитального ремонта местная школа, уже несколько лет нет в селе своего участкового инспектора...
Теперь что касается производства. В округе насчитывается 8 крестьянских хозяйств, да и те действуют разрозненно, не спешат объединяться в кооперативы. Подсказать и разъяснить им выгоду от этого до сего времени было просто некому. Каждый как варился, так и варится в собственном соку, обрабатывая пару сотен гектаров, довольствуясь при этом 3–4 центнерами урожайности. Понятно, что субсидии таким хозяйствам-одиночкам едва ли кто даст. Объединись они в кооперативы – инвестиции могли бы получить сообща. Ведь земли в Хазретовке предостаточно, да только она не используется, заросла сорняками. На территории округа под сельхозугодья отведено свыше 40 тыс. га, из них используется по назначению лишь четвертая часть.
Нет, не сказать, что в Хазретовке работяги перевелись, они есть и хотят трудиться. Вот, к примеру, отец и сын Проскурины из аула Жельдыбай. Глава семьи – Владимир Викторович – закупил в прошлом году на собственные средства 150 голов КРС казахской белоголовой породы, оборудовал животноводческие базы, содержит еще свиноферму. Вдвоем обрабатывают 6 тыс. га земельных угодий. В прошлом году по 18 центнеров с гектара ячменя собрали, на весну теперь имеется достаточное количество кондиционных семян, есть и на продажу излишки.
Открыв свое производство, Проскурины намерены и дальше его расширять, готовы обеспечить работой и стабильным заработком односельчан. Казалось бы, идеальные претенденты на участие в госпрограмме, однако почему-то оказались обделенными. Да и не только Проскурины. Последние три года хазретовцы не участвовали ни в одной из государственных программ. Словно жили на необитаемом острове, и до них никому из представителей местной власти не было дела.
Обо всем этом зашел разговор на встрече главы региона Бердыбека Сапарбаева с жителями округа. Как отметил аким, сегодня государство выделяет по различным программам немалые средства, чтобы поддержать и помочь предприимчивым сельчанам открыть свое дело, нарастить производство. И каждый должен воспользоваться этим шансом. Жить в селе и покупать мясо и овощи в магазине – это нонсенс, тогда как можно все это выращивать самому, содержа подворье.