Акимы в «спячке», а госпрограммы – под сукном Жубаныш Байгуринов, Актобе

Речь идет о программах «Сыбага», «Алтын асык», «Кулан», «Ырыс», по линии которых государство выделило немалые средства на поддержку сельских предпринимателей для развития животноводства. Между тем инструменты предлагаются весьма выгодные и эффективные: крес­тьяне имеют реальные возможности расширить свое личное хозяйство за счет увеличения племенного поголовья скота по каждому направлению на льготных условиях. При этом кредиты от государства гарантированы – достаточно подать заявку в Аграрную кредитную корпорацию, где ее рассмотрят и с большой вероят­ностью одобрят.



Безусловно, для активного продвижения этого дела многое зависит от того, как на местах акимы проводят разъяснительную работу среди населения, чтобы каждый аулчанин смог понять и оценить суть проекта. Но в прошлом году, как оказалось, реализация этих госпрограмм в некоторых округах была попросту провалена. Особенно плохи эти показатели в Байганинском и Мартукском ­районах. За что и пришлось крас­неть их руководителям на областном совещании, где глава региона Бердыбек Сапарбаев потребовал отчета от каждого сельского акима, в округе которого до сих пор нет ни одного участника государственных программ. Правда, внятных ответов так и не последовало.



Надо сказать, что глава региона лично выезжает в сельские округа и заслушивает отчеты местных акимов перед населением. Недавно довелось присутствовать на такой встрече в Хазретовском сельском округе Мартукского района. Хотя и бушевал в этот день буран, Дом культуры собрал немалое число жителей. Насчитывает село более 150 дворов, но, увы, в округе, как оказалось, не работает ни одна из вышеназванных госпрограмм, да и люди в большей степени были в неведении о том, что такие ­проекты в стране существуют. Молодого сельского акима Мейрхана Дуйсенова, назначенного на эту долж­ность лишь месяц назад, в связи с этим критика аулчан обошла стороной. Прежние два его предшественника, ничем не проявив себя, долго здесь не задержались. При том, что забот – невпроворот. Старая водонапорная башня, как говорится, дышит на ладан, требует капитального ремонта местная школа, уже несколько лет нет в селе своего участкового инспектора...



Теперь что касается производства. В округе насчитывается 8 крестьянских хозяйств, да и те действуют разрозненно, не спешат объединяться в кооперативы. Подсказать и разъяснить им выгоду от этого до сего времени было просто некому. Каждый как варился, так и варится в собственном соку, обрабатывая пару сотен гектаров, довольствуясь при этом 3–4 центнерами урожайности. Понятно, что субсидии таким хозяйствам-одиночкам едва ли кто даст. Объединись они в кооперативы – инвестиции могли бы получить сообща. Ведь земли в Хазретовке предостаточно, да только она не используется, заросла сорняками. На территории округа под сельхоз­угодья отведено свыше 40 тыс. га, из них используется по назначению лишь четвертая часть.



Нет, не сказать, что в Хазретовке работяги перевелись, они есть и хотят трудиться. Вот, к примеру, отец и сын Проскурины из аула Жельдыбай. Глава семьи – Владимир Викторович – закупил в прошлом году на собственные средства 150 голов КРС казахской белоголовой породы, оборудовал животноводческие базы, содержит еще свиноферму. Вдвоем обрабатывают 6 тыс. га земельных угодий. В прошлом году по 18 центнеров с гектара ячменя собрали, на весну теперь имеется достаточное количество кондиционных семян, есть и на продажу излишки.



Открыв свое производство, Прос­курины намерены и дальше его расширять, готовы обеспечить работой и стабильным заработком односельчан. Казалось бы, идеаль­ные претенденты на участие в госпрограмме, однако почему-то оказались обделенными. Да и не только Проскурины. Последние три года хазретовцы не участвовали ни в одной из государственных программ. Словно жили на необи­таемом острове, и до них никому из представителей местной власти не было дела.



Обо всем этом зашел разговор на встрече главы региона Бердыбека Сапарбаева с жителями округа. Как отметил аким, сегодня государство выделяет по различным программам немалые средства, чтобы поддержать и помочь предприимчивым сельчанам открыть свое дело, нарастить производство. И каждый должен воспользоваться этим шансом. Жить в селе и покупать мясо и овощи в магазине – это нонсенс, тогда как можно все это выращивать самому, содержа подворье.

