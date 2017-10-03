Акишев объяснил причины роста цен на продукты

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Глава Национального банка Казахстана Данияр Акишев объяснил рост цен на продовольственные товары, передает корреспондент Kazpravda.kz.
Одной из причин, по его словам, является рост потребительского кредитования, объема задолженности, которая с начала года выросла на 11%, или на 270 млрд тенге.
"Одним из драйверов повышения роста непродовольственных цен является рост потребительского кредитования. С начала года объем задолженности по потребительским кредитам в банках вырос на 11%, или на 270 миллиардов тенге", – проинформировал Акишев в ходе заседания Правительства.
По его словам, дефлятор ВВП, который отражает изменение всех цен на отечественные товары, за первое полугодие текущего года составил 6,7%, что ниже показателя индекса потребительских цен, которые включают в себя изменение цен и на импортные товары.
"Это означает, что одной из причин роста цен является повышение цен на импорт", – сказал он.
Акишев подчеркнул, что Казахстану понадобится больше времени, чтобы конкурировать с импортом из соседних стран.
"Очевидно, что стране потребуется больше времени для восстановления импортозамещения. Рост импорта из России на 32% в этом году демонстрирует недостаточную конкурентоспособность отечественных товаропроизводителей", – добавил он.