Акишев объяснил причины роста цен на продукты

Экономика
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Айнур Курамысова
фото с сайта 365info.kz
Глава Национального банка Казахстана Данияр Акишев объяснил рост цен на продовольственные товары, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Одной из причин, по его словам, является рост потребительского кредитования, объема задолженности, которая с начала года выросла на 11%, или на 270 млрд тенге. 

"Одним из драйверов повышения роста непродовольственных цен является рост потребительского кредитования. С начала года объем задолженности по потребительским кредитам в банках вырос на 11%, или на 270 миллиардов тенге", – проинформировал Акишев в ходе заседания Правительства.

По его словам, дефлятор ВВП, который отражает изменение всех цен на отечественные товары, за первое полугодие текущего года составил 6,7%, что ниже показателя индекса потребительских цен, которые включают в себя изменение цен и на импортные товары.

"Это означает, что одной из причин роста цен является повышение цен на импорт", – сказал он.

Акишев подчеркнул, что Казахстану понадобится больше времени, чтобы конкурировать с импортом из соседних стран.

"Очевидно, что стране потребуется больше времени для восстановления импортозамещения. Рост импорта из России на 32% в этом году демонстрирует недостаточную конкурентоспособность отечественных товаропроизводителей", – добавил он.

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