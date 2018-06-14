Акишев прокомментировал ситуацию вокруг ЭксимБанка, Банка Астаны и Qazaq Banki
Лицензии ЭксимБанка, Банка Астаны, Qazaq Banki на прием новых депозитов, открытие банковских счетов физических лиц приостановлены сроком на три месяца в связи с несвоевременным исполнением обязательств перед клиентами. Об этом сообщил председатель Национального банка РК Данияр Акишев в кулуарах заседания Сената Парламента РК, передает Kazpravda.kz.
Как сообщает пресс-служба НБ РК, он отметил, что в настоящее время ЭксимБанк, Банк Астаны и Qazaq Banki испытывают затруднения с обеспечением достаточного уровня ликвидности и своевременное исполнение обязательств перед клиентами в трех банках ограничено.
"Основной причиной сложившейся ситуации с приостановлением и отзывом лицензий указанных банков является плохое качество их ссудных портфелей, которые не генерировали достаточных денежных средств для исполнения своих обязательств перед вкладчиками. Как правило, проблемные банки не выдают хороших кредитов. Рост их ссудного портфеля не сопровождается усилением капитальной базы. Стандарты управления рисками и корпоративного управления в них нельзя назвать высокими, а качество ссудного портфеля остается достаточно низким", – прокомментировал Акишев.
"Мы сейчас осуществляем мониторинг финансового положения ЭксимБанка, Банка Астаны, Qazaq Banki и ведем переговоры с менеджментом и акционерами банков по выработке мер, направленных на стабилизацию ситуации", – сказал он.
В заключение глава финрегулятора напомнил, что банки второго уровня, которые имеют лицензии Национального банка на прием депозитов, являются участниками системы обязательного гарантирования депозитов.
"Вклады, деньги на платежных карточках и банковских счетах физических лиц защищены системой гарантирования депозитов на сумму до 10 миллионов тенге", – отметил глава Национального банка Казахстана.