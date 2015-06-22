Акколь – лучшее место на земле

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Валерий СИМЧУК, депутат областного маслихата, член Акмолинской ассамблеи народа Казахстана, директор ТОО «Союз»
Прежде всего Президент Нурсултан Назарбаев ставит перед нами задачу формирования современного автономного государственного аппарата, который отвечал бы за все на вверенной ему территории. А для этого он должен быть предельно компетентным, профессиональным, ответственным и отвечающим духу времени.
Работающие на местах акиматы и маслихаты – это, по сути, две руки, делающие одно общее дело. И все их усилия должны быть в первую очередь направлены на подъем экономики. Ведь экономика создается не где-то в виртуальном пространстве, не в финансовых сферах, она создается руками реальных людей. В этом контексте важно активно развивать бизнес. Предпринимательство, в свою очередь, должно чувствовать свою социальную ответственность перед обществом.
Я считаю, что в Казахстане сегодня все делается для того, чтобы бизнесу было комфортно работать. Я занимаюсь своим делом с 1996 года, пять лет был заместителем директора филиала корпорации «Цесна» и никогда не ощущал торможения своего бизнеса со стороны местной власти. За этот период сменились четыре акима Аккольского района, и от каждого из них я получал только поддержку, находя понимание с их стороны. Это было и в самом начале, когда требуется документация для отвода земли под строительство нового объекта, и в конце, когда подписывается акт о его приемке. При этом акимы всегда спрашивали меня: «Вам кто-нибудь мешает?», на что я неизменно отвечал: «Никто». И это я связываю с тем, что наш Президент всегда стоит на страже соблюдения законности, требуя этого и от своих представителей на местах.
В прошлом году я ввел в эксплуатацию торговый дом «Мир», который стал одной из достопримечательностей Акколя, и сегодня там работают 18 человек. А до этого был магазин «Союз», где было создано 11 новых рабочих мест. Все это, кстати, стало возможным благодаря улучшению положения в нашей экономике и постоянному росту покупательской способности нашего населения. И я полагаю, что, если каждый бизнесмен в своей сфере будет вносить свой вклад в занятость населения, то никакой безработицы у нас не будет и в помине. А вообще я уверен, что каждый, кто сегодня хочет найти работу, при желании без нее не останется. Считаю, что успех любого дела – большого и малого – зависит от двух факторов. Это трезвые, ясные мысли и золотые руки.
Президент Нурсултан Назарбаев ставит цель создания нации единого будущего. Живя в такой огромной стране, которая по территории занимает 9-е место в мире со своим многонациональным 17-миллионным населением, это сделать нелегко, сложно вообще удержать такой корабль на плаву. И в том, что этот корабль уверенно прокладывает путь вперед, заслуга нашего Елбасы и всех казахстанцев. Мы живем дружно в стабильной стране, и это главный фактор успеха.
В пример приведу свой родной Аккольский район, в котором проживают люди 26 наций и народностей. Так вот, сколько себя помню, у нас никогда не было не только никаких разногласий и эксцессов, но даже каких-либо пополз­новений к этому. Политика, проводимая нашим Президентом через АНК, сегодня находит среди казахстанцев единодушную поддержку. Надеемся, что так всегда будет и впредь.
Мой род живет на аккольской земле 115 лет. Мои предки прибыли сюда в годы столыпинской реформы, мой прадед был родом из Винницкой области Украины, а прабабушка – из Орловской губернии. Все мои дети живут здесь. Хочу, чтобы и внуки жили на этой благодатной земле. Фамилия у меня украинская, по паспорту я русский, а в душе я степняк и являюсь патриотом своей земли. В связи с этим хочу сказать следующее. Конечно, экономика – это решающий фактор, которым определяется благополучие и благосостояние любого государства. Но я думаю, что главными факторами все же следует считать патриотизм и трудолюбие, с помощью которых Казахстан сможет решить задачу вхождения в число 30 развитых государств мира. Почему я ставлю патриотизм на первое место? Да потому что, если человек настоящий патриот своей Родины, то он будет честно и добросовестно работать на благо народа.
Как-то лет 10 назад я выступал перед учащимися школы с лекцией на тему патриотизма, уважения к государственным символам РК. Тогда я сказал шестиклассникам: «Дети, вот птицы живут в теплых краях, но всегда прилетают к нам, потому что наш Акколь – самое лучшее место на земле». А недавно ко мне подошел молодой человек, один из тогдашних школьников, и сказал: «А вы оказались правы, наш город, действительно, самое лучшее место на земле». Комментарии тут, как говорится, излишни…

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