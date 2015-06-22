Акколь – лучшее место на земле

Прежде всего Президент Нурсултан Назарбаев ставит перед нами задачу формирования современного автономного государственного аппарата, который отвечал бы за все на вверенной ему территории. А для этого он должен быть предельно компетентным, профессиональным, ответственным и отвечающим духу времени.
Работающие на местах акиматы и маслихаты – это, по сути, две руки, делающие одно общее дело. И все их усилия должны быть в первую очередь направлены на подъем экономики. Ведь экономика создается не где-то в виртуальном пространстве, не в финансовых сферах, она создается руками реальных людей. В этом контексте важно активно развивать бизнес. Предпринимательство, в свою очередь, должно чувствовать свою социальную ответственность перед обществом.
Я считаю, что в Казахстане сегодня все делается для того, чтобы бизнесу было комфортно работать. Я занимаюсь своим делом с 1996 года, пять лет был заместителем директора филиала корпорации «Цесна» и никогда не ощущал торможения своего бизнеса со стороны местной власти. За этот период сменились четыре акима Аккольского района, и от каждого из них я получал только поддержку, находя понимание с их стороны. Это было и в самом начале, когда требуется документация для отвода земли под строительство нового объекта, и в конце, когда подписывается акт о его приемке. При этом акимы всегда спрашивали меня: «Вам кто-нибудь мешает?», на что я неизменно отвечал: «Никто». И это я связываю с тем, что наш Президент всегда стоит на страже соблюдения законности, требуя этого и от своих представителей на местах.
В прошлом году я ввел в эксплуатацию торговый дом «Мир», который стал одной из достопримечательностей Акколя, и сегодня там работают 18 человек. А до этого был магазин «Союз», где было создано 11 новых рабочих мест. Все это, кстати, стало возможным благодаря улучшению положения в нашей экономике и постоянному росту покупательской способности нашего населения. И я полагаю, что, если каждый бизнесмен в своей сфере будет вносить свой вклад в занятость населения, то никакой безработицы у нас не будет и в помине. А вообще я уверен, что каждый, кто сегодня хочет найти работу, при желании без нее не останется. Считаю, что успех любого дела – большого и малого – зависит от двух факторов. Это трезвые, ясные мысли и золотые руки.
Президент Нурсултан Назарбаев ставит цель создания нации единого будущего. Живя в такой огромной стране, которая по территории занимает 9-е место в мире со своим многонациональным 17-миллионным населением, это сделать нелегко, сложно вообще удержать такой корабль на плаву. И в том, что этот корабль уверенно прокладывает путь вперед, заслуга нашего Елбасы и всех казахстанцев. Мы живем дружно в стабильной стране, и это главный фактор успеха.
В пример приведу свой родной Аккольский район, в котором проживают люди 26 наций и народностей. Так вот, сколько себя помню, у нас никогда не было не только никаких разногласий и эксцессов, но даже каких-либо поползновений к этому. Политика, проводимая нашим Президентом через АНК, сегодня находит среди казахстанцев единодушную поддержку. Надеемся, что так всегда будет и впредь.
Мой род живет на аккольской земле 115 лет. Мои предки прибыли сюда в годы столыпинской реформы, мой прадед был родом из Винницкой области Украины, а прабабушка – из Орловской губернии. Все мои дети живут здесь. Хочу, чтобы и внуки жили на этой благодатной земле. Фамилия у меня украинская, по паспорту я русский, а в душе я степняк и являюсь патриотом своей земли. В связи с этим хочу сказать следующее. Конечно, экономика – это решающий фактор, которым определяется благополучие и благосостояние любого государства. Но я думаю, что главными факторами все же следует считать патриотизм и трудолюбие, с помощью которых Казахстан сможет решить задачу вхождения в число 30 развитых государств мира. Почему я ставлю патриотизм на первое место? Да потому что, если человек настоящий патриот своей Родины, то он будет честно и добросовестно работать на благо народа.
Как-то лет 10 назад я выступал перед учащимися школы с лекцией на тему патриотизма, уважения к государственным символам РК. Тогда я сказал шестиклассникам: «Дети, вот птицы живут в теплых краях, но всегда прилетают к нам, потому что наш Акколь – самое лучшее место на земле». А недавно ко мне подошел молодой человек, один из тогдашних школьников, и сказал: «А вы оказались правы, наш город, действительно, самое лучшее место на земле». Комментарии тут, как говорится, излишни…