​Акколь: мечты юных жителей

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Марина МИХАЙЛОВА, Алматы

В Акколе расположен наземный комплекс управления космическими аппаратами. И неудивительно, что, представляя свое будущее, юные жители города мечтают управлять космическими кораблями, полететь в космос, совершить путешествие на другие планеты. Рассказать о своих мечтах, визуализировать свое будущее и предложила нынешним выпускникам детского дома № 1 художница из Сан-Франциско Джин Финли.

– Я загорелась идеей создать серию фотоавтопортретов и коротких рассказов молодых людей из разных стран – «Я в завтрашнем дне», – рассказывает Джин Финли. – Воплощая свою идею, езжу по странам мира и нахожу интересных мне ребят.

Летом 2015 года Финли и ее единомышленники Лидиа Мэтьюс и Ляззат Ханим приехали в Акколь, для воспитанников местного детского дома провели мастер-классы по видеосъемке, фотографии и написанию эссе. Используя полученные знания и навыки, а также свою фантазию, различные вещи и предметы, подростки создали необычные фотоавтопортреты – себя в будущем. Они также написали короткое сочинение о том, какой они представляют свою взрослую жизнь.

Запечатленный на футбольном поле через сетку ворот Егор Паршутин мечтает стать спортивной звездой. «Когда я покину это поле – до сих пор единственное поле, на котором я играл, – я найду свое место на футбольных полях Испании», – написал он в своем сочинении. Автопорт­рет Виктории Поповой – девушка в колпаке с поварешкой в руках. Вика мечтает стать шеф-поваром, который… понимает язык животных. А, например, Равиль Сенин видит себя степным всадником. «Я переместился за пределы стен детского дома в степи, где обитают орел, лиса, олень, кабан, шакал и барсук, – делится паренек. – И в этом поле есть космическая станция. Я лечу на лошади мимо этой космической станции, а высоко в небе парит надо мной орел...»

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