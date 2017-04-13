​Аккорды фестиваля «Өз елім»

Музыку к этим ставших культовыми лентам и постановкам написал легендарный композитор Нургиса Тлендиев. Он автор более 500 музыкальных произведений в разных жанрах: песни, кюи, романсы, увертюры, поэмы, кантаты, опера, балет, многих композиций к фильмам, пьесам... Его творчество и сегодня дарит радость, собирает знатоков, ценителей, любителей настоящей музыки.

Так было и на состоявшемся в столице V музыкальном фестивале «Өз елім», собравшем более 100 конкурсантов из Казахстана, Узбекистана, Болгарии и России. Они соревновались в трех номинациях – «Дирижирование», «Вокал», «Домбра». По традиции в рядах жюри – известные представители музыкальной культуры. В их числе, как и каждый фестиваль, Бибигуль Тулегенова и Нургали Нусипжанов. Для конкурсантов фестиваль стал отличной возможностью заявить о себе, вырасти профессионально. В разные годы его победителями становились Азамат Жылтыркозов, Руслан Баймурзин, Бибигуль Жанузак, Шахризада Тыныштык и другие молодые таланты, сегодня блистаю­щие на ведущих сценах страны.

В номинации «Классический вокал» победители были определены в мужской и женской группах. Гран-при завоевали Айгерим Аманжолова и Айбек Канатов из Алматы. Для виртуозной игры на домбре требуются годы тренировок и большое желание. Отличное владение инструментом и высокий уровень мастерства показал Дулат Байзилдаев из Тараза, ставший лауреатом I премии в номинации «Домбра». Кюи великого композитора Курмангазы самобытны и узнаваемы, требуют особого исполнительского мастерства. Лучшим исполнителем кюя Курмангазы признан Толеш Арман.

В номинации «Дирижер» лауреатами I премии стали астанинец Еркин Нуртазин и москвич Николай Цинман. Особенность конкурса в том, что все участники этой номинации дирижировали симфоническим оркестром Государственной академической филармонии акимата Астаны. И оркестру было дано право выб­рать понравившегося дирижера. Так, приз «Оркестр көзайымы» – «Симпатия оркестра» получил Николай Цинман. Обладателем специального приза «Лучшее исполнение «Абай табиғаты» Н. Тлендиева» стал Фархад Гараюсифли из Азербайджана.