Аккредитация как фактор доверия потребителей Свежий выпуск 985 Беседовала Рысты АЛИБЕКОВА

Он рассчитан на 5 лет и совпадает со второй пятилеткой реализации ГП ФИИР», – говорится в Послании Президента страны народу Казахстана «Нұрлы жол – путь в будущее». В реализации масштабных проектов по индустриальному обновлению и инфраструктурному развитию страны большую роль играет система аккредитации как важнейший инструмент продвижения товаров на внешние рынки путем обеспечения признания сертификатов и протоколов испытаний за рубежом. На организацию системной работы в этом направлении направлен утвержденный Правительством Комплексный план по совершенствованию системы технического регулирования и метрологии до 2020 года. Как осуществляется переход на международную систему аккредитации и как решаются задачи по усилению испытательной базы в области аккредитации оценки соответствия – в интервью «КП» с исполняющим обязанности генерального директора ТОО «Национальный центр аккредитации» Комитета технического регулирования и метрологии МИР РК Сериком КУРМАНГАЛИЕВЫМ.

– Серик Шолпанкулович, какие выгоды сулит отечественному товаропроизводителю система аккредитации?

– Оценкой соответствия продукции требованиям национальных и международных стандартов занимаются органы по подтверждению соответствия и испытательные лаборатории. А компетентность таких органов и лабораторий, в свою очередь, подтверждает единый уполномоченный орган. Таковым в Казахстане выступает Национальный центр аккредитации.

Аккредитация в области оценки соответствия является фундаментом оценки соответствия, так как определяет компетентность органов по подтверждению соответствия испытательных и калибровочных лабораторий заниматься определенным видом деятельности. Без налаженной системы оценки соответствия производитель вынужден многократно проходить процедуру сертификации, тратя на это средства и время. Неоднократные проверки при экспорте сказываются на цене и, как следствие, на конкурентоспособности отечественных товаров. Так что отсутствие аккредитации в области оценки соответствия создает серьезные барьеры в международной торговле и оказывает нагрузку на производителя.

Слово «аккредитация» переводится как «доверие» – оно необходимо тем, кто претендует на техническую компетентность и конкурентоспособность.

– Казахстанская аккредитация получила признание на международном уровне. Ощущают ли эффект от этих достижений производители отечественных товаров?

– Казахстан одним из первых среди стран СНГ провел реформу системы технического регулирования, в том числе системы аккредитации в облас­ти оценки соответствия. Так, 5 июля 2008 года был принят Закон РК «Об аккредитации в области оценки соответствия». Постановлением Правительства от 27 августа 2008 года определен единый орган по аккредитации – ТОО «Национальный центр аккредитации» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства по инвестициям и развитию РК (НЦА). Как показывает международный опыт, создание единого органа по аккредитации – это единственно правильный путь.

Важным событием на пути интеграции республики в мировую экономику стал факт становления Казахстана в 2010 году полноправным членом Международного сотрудничества по аккредитации лабораторий (ILAC) и подписания соглашения о взаимном признании. Для его подписания в течение последних трех лет международные эксперты ILAC проводили оценку системы аккредитации, технического регулирования и метрологии в целом.

3 февраля 2011 года было подписано лицензионное соглашение на использование знака ILAC-MRA. Комбинированный знак ILAC-MRA-NCA представляет информацию о том, что Национальный центр аккредитации является подписавшейся стороной соглашения о взаимном признании, он демонстрирует статус подписанта соглашения ILAC (MRA).

Следующий значимый шаг был сделан в октябре 2013 года. В рамках Генеральной ассамблеи ILAC/IAF НЦА принят полноправным членом IAF и стал подписантом соглашения о многостороннем признании IAF MLA по продукции. В ноябре 2014 года было заключено лицензионное соглашение на использование знака IAF-MLA.

Как вы помните, Глава государства ставил задачу по снижению техничес­ких барьеров в торговле. Такие организации, как IAF и ILAC, как раз и обеспечивают взаимное признание результатов аккредитации между странами мира.

Как известно, наша страна стремится во Всемирную торговую организацию, нацеленную на снятие барьеров в торговле, и ВТО рекомендует странам, планирующим вступить в нее, обеспечить международное признание нацио­нальной системы аккредитации через участие в таких организациях, как IAF и ILAC. Вторая задача, стоящая перед IAF, – это создание условий для взаимного признания результатов аккредитации между членами IAF и дальнейшего признания на международном рынке документов по подтверждению соответствия на основании одной аккредитации по принципу «сертифицировано однажды – признано везде».

То, что мы первыми из стран СНГ заявили о том, что система аккредитации нашей страны действует в соответствии с требованиями международных норм, конечно, налагает на нас большую ответственность. Если раньше мы отвечали за то, чтобы система аккредитации внутри страны соответствовала определенным законодательным требованиям, то теперь мы ответственны и за то, чтобы наш сертификат, попадающий за рубеж, был выдан на основе единых правил, с соблюдением всех необходимых процедур.

Если говорить о результатах, то в настоящее время в орган по аккредитации представлено 80 заявок на использование Лабораторного совмещенного знака ILAC-MRA. 75 испытательным и одной калибровочной лаборатории был выдан Лабораторный совмещенный знак MRA.

В текущем году мы провели анализ применения совмещенного знака ILAC-MRA и по полученным от субъектов сведениям выяснили, что выдано более 48 тысяч протоколов испытаний со знаком ILAC-MRA, из них более 6 тысяч протоколов выдано за пределы РК, в том числе в страны дальнего зарубежья.

К примеру, такие протоколы выданы: на рыбу свежемороженную (Атырауская область) – продукция экспортирована в Россию, Украину, Азербайджан, Грузию, Турцию, Польшу, Германию, Вирджинские Острова, а также на зерно, экспортированное в Германию, Финляндию, Эстонию, Латвию, Чехию, Иран, Таджикистан, Узбекистан, Китай, Грузию и Азербайджан. Проведение повторных испытаний за рубежом нашим производителям не потребовалось.

Еще один яркий пример. Результаты по анализу воды, выдаваемые ИЛ РГП «Казгидромет», не признавались китайской стороной из-за отсутствия в казахстанских протоколах совмещенного знака ILAC-MRA. Разногласия были устранены после получения ИЛ РГП «Казгидромет» права указывать на протоколах испытаний данный знак.

– На какие стандарты в ближайшее время будет акцентировано внимание?

– Весьма важными новыми направлениями аккредитации являются внед­рение в республике ряда стандартов, регламентирующих требования к организациям, оказывающим услуги потребителям. В их числе: СТ РК 15189-2008 «Лаборатории медицинские. Специфические требования к качест­ву и компетенции»; СТ РК ИСО/МЭК 17043-2012 «Оценка соответствия. Основные требования к проведению проверки квалификации»; СТ РК ИСО/МЭК 17020 «Общие критерии работы различных типов контролирую­щих органов».

Данные стандарты являются основой для всех заинтересованных сторон при определении компетенции этих организаций и разработаны для того, чтобы подчинить их единым правилам, обеспечить однообразие действий и в конечном счете вызвать доверие у потребителей к результатам их работ.

К примеру, в мировой практике медицинские клинические лаборатории, проводящие биохимические испытания, подтверждают свою компетентность через процедуру аккредитации в органе по аккредитации на соответствие требованиям стандарта ИСО-15189-2008 «Лаборатории медицинские. Специфические требования к качеству и компетенции».

К слову, на сегодня по стандарту СТ РК 15189-2008 у нас аккредитованы две испытательные лаборатории: республиканская референс-лаборатория службы крови «Научно-производственного центра трансфузиологии» Минздрава РК и отделение лабораторной диагностики АО «Национальный научный центр материнства и детства».

Одним из важнейших условий подтверждения компетентности лабораторий является обеспечение прослеживаемости измерений, а также учас­тие в межлабораторных сличениях. Организация и проведение сличений в рес­публике до настоящего времени носили несколько хаотичный характер в виду отсутствия общей политики и руководства. Однако в 2014 году на базе РГП «КазИнМетр» на соответствие СТ РК ИСО/МЭК 17043-2012 был аккредитован первый в Казахстане провайдер, осуществляющий организацию межлабораторных сличений и анализ их результатов. На сегодня по данному направлению аккредитована еще одна организация – ТОО «Агростандарт XXI век».

Создание и функционирование в частном порядке инспекционных органов по СТ РК ИСО/МЭК 17020 может быть одним из решений вопроса самостоятельного регулирования бизнесом контроля качества предоставляемых товаров, работ и услуг. Подобная практика контроля на рынке товаров, работ и услуг применяется в передовых странах мира, с недавнего времени эту практику внедряют и такие страны СНГ, как Россия, Беларусь, Кыргызстан, Грузия.

В Казахстане организациями, подпадающими под действие данного стандарта, могут являться органы, осуществляющие контроль за рынком, процессами и услугами в сфере строительства, промышленной безопасности, экологии, санитарных, ветеринарных и зерновых инспекций, транспорта, а также энергетического надзора и так далее.

– С внедрением технических рег­ламентов Таможенного союза большое значение придается наличию испытательных лабораторий, их техническому оснащению. Какова на сегодня ситуация с испытательной базой?

– Действительно, с вступлением в силу технических регламентов Таможенного союза выявились проблемы недостаточной оснащенности испытательной базы. Поэтому в рамках Государственной программы индустриально-инновационного развития на 2015–2019 годы планируется создать и дооснастить 17 испытательных лабораторий по таким отраслям, как металловедческие испытания и сертификация стальной продукции; средства пожаротушения и гражданской обороны, взрывчатые материалы, пищевая продукция, сельскохозяйственная техника и строительная отрасль.

Что касается частных испытательных лабораторий, то в приоритетных отраслях при государственной поддержке предполагается выделение грантов на конкурсной основе для их создания и дооснащения через институт развития – АО «Национальное агентство по технологическому развитию».

В рамках Государственной программы инфраструктурного развития намечается открыть и дооснастить 5 испытательных лабораторий в областях: санитарно-эпидемиологической экспертизы, нефти и газа, аграрно-технической, радиоэкологических исследований, нанотехнологий.

Техническое оснащение испытательной базы республики в соответствии с требованиями техрегламентов ТС, несомненно, обеспечит защиту потребителей от небезопасной и фальсифицированной продукции третьих стран, а также будет способствовать выпуску качественной продукции на внутреннем рынке и преодолению технических барьеров на целевых экспортных рынках.

В результате повысится эффективность деятельности национального органа по аккредитации и субъектов рынка (органов по подтверждению соответствия и испытательных лабораторий), будет обеспечена прозрачность процедуры аккредитации.

Кроме того, внедряемый Наццент­ром аккредитации переход на электронный формат обеспечит экономию трудовых ресурсов. В свою очередь органы по подтверждению соответствия и испытательные лаборатории получат выгоду в виде сокращения расходов, связанных с формированием и доставкой материалов аккредитации, а также смогут в онлайн-режиме отслеживать весь процесс аккредитации.

