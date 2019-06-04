​Аккредитация наблюдателей завершена

Центральная избирательная комиссия РК завершила аккредитацию на президентские выборы наблюдателей от международных организаций и иностранных государств.

Вчера на заседании Центризбиркома был рассмотрен вопрос аккредитации еще 46 наблюдателей. Как сообщила член ЦИК РК Зауреш Баймолдина, 3 июня поступило представление Министерства иностранных дел РК на аккредитацию 11 наблюдателей Миссии СНГ и двух наблюдателей Миссии БДИПЧ/ОБСЕ. Наряду с этим представлены 33 наблюдателя от семи иностранных государств – Великобритании, Индии, Китая, Палестины, России, США, Грузии.

В целом за выборами Президента будут наблюдать 866 наблюдателей от девяти международных организаций и 147 наблюдателей от 41 иностранного государства – всего 1 013 человек.

Из общего количества наблюдателей 43 являются представителями центральных избирательных органов иностранных государств.

Как отмечают в ЦИК, государства, которые нап­равили на выборы в Казахстан своих наблюдателей, представляют четыре континента – Европу, Азию, Северную и Южную Америки.