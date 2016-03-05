​Аккредитованы 133 наблюдателя

На заседании Центризбиркома принято постановление об аккредитации наблюдателей международных организаций и иностранных государств.

– Согласно постановлению Центральной избирательной комиссии по представлению Министерства иностранных дел аккредитованы 130 представителей миссии наблюдателей СНГ и три наблюдателя от Республики Кореи, всего 133 человека, – отметила на заседании член ЦИК РК Татьяна Охлопкова.

Она проинформировала, что по состоянию на 4 марта 2016 года Центризбиркомом аккредитованы 308 наблюдателей двух миссий международных организаций (БДИПЧ/ОБСЕ и СНГ), одной международной организации (Организация исламского сотрудничества) и девяти иностранных государств.

Кроме того, по данным ЦИК на 2 марта, Министерством иностранных дел Республики Казахстан аккредитованы 116 представителей иностранных средств массовой информации от 28 государств.

Аккредитация наблюдателей иностранных государств и международных организаций осуществляется Центризбиркомом по 14 марта 2016 года.