​Аккредитованы 20 наблюдателей

Центризбирком принял постановление «Об аккредитации наблюдателей международных организаций и иностранных государств на внеочередные выборы депутатов Мажилиса Парламента и очередные выборы депутатов маслихатов Рес­публики Казахстан, назначенные на 20 марта 2016 года». Согласно документу право наблюдать за парламентскими выборами официально получили 20 представителей двух организаций и семи стран.

– ЦИК постановил аккредитовать двух наблюдателей миссии СНГ, четырех – от миссии БДИПЧ/;ОБСЕ. Также аккредитованы два наблюдателя от Рес­публики Армении, два – от Азербайджанской Республики, два – от Грузии, два – от Латвийской Республики, два – от Малайзии, два – от Российской Федерации и два – от Эстонской Республики, – сказала член Центр­избиркома Татьяна Охлопкова, озвучивая постановление.

Она проинформировала, что по состоянию на 1 марта 2016 года ЦИК аккредитованы 175 наблюдателей двух миссий международных организаций (БДИПЧ/;ОБСЕ и СНГ), одной международной организации (Организация исламского сотрудничества) и восьми иностранных государств.

Также Министерством иностранных дел Республики Казахстан по состоянию на 29 февраля 2016 года аккредитованы 112 представителей иностранных средств массовой информации от 26 государств.

Аккредитация наблюдателей иностранных государств и международных организаций осуществляется Центризбиркомом по 14 марта 2016 года.

Кроме того, на заседании, в соответствии с пунктом 8 статьи 19 Закона о выборах, ЦИК до избрания в порядке, установленном избирательным законодательством, назначил Г. К. Суйеуову членом Мангистауской областной избирательной комиссии и Ш. Ж. Мурзабекова членом городской избирательной комиссии Астаны вместо выбывших.