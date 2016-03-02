​Аккредитованы 20 наблюдателей

Свежий выпуск
425
Адина НУРБЕРГЕН

Центризбирком принял постановление «Об аккредитации наблюдателей международных организаций и иностранных государств на внеочередные выборы депутатов Мажилиса Парламента и очередные выборы депутатов маслихатов Рес­публики Казахстан, назначенные на 20 марта 2016 года». Согласно документу право наблюдать за парламентскими выборами официально получили 20 представителей двух организаций и семи стран.

– ЦИК постановил аккредитовать двух наблюдателей миссии СНГ, четырех – от миссии БДИПЧ/;ОБСЕ. Также аккредитованы два наблюдателя от Рес­публики Армении, два – от Азербайджанской Республики, два – от Грузии, два – от Латвийской Республики, два – от Малайзии, два – от Российской Федерации и два – от Эстонской Республики, – сказала член Центр­избиркома Татьяна Охлопкова, озвучивая постановление.

Она проинформировала, что по состоянию на 1 марта 2016 года ЦИК аккредитованы 175 наблюдателей двух миссий международных организаций (БДИПЧ/;ОБСЕ и СНГ), одной международной организации (Организация исламского сотрудничества) и восьми иностранных государств.

Также Министерством иностранных дел Республики Казахстан по состоянию на 29 февраля 2016 года аккредитованы 112 представителей иностранных средств массовой информации от 26 государств.

Аккредитация наблюдателей иностранных государств и международных организаций осуществляется Центризбиркомом по 14 марта 2016 года.

Кроме того, на заседании, в соответствии с пунктом 8 статьи 19 Закона о выборах, ЦИК до избрания в порядке, установленном избирательным законодательством, назначил Г. К. Суйеуову членом Мангистауской областной избирательной комиссии и Ш. Ж. Мурзабекова членом городской избирательной комиссии Астаны вместо выбывших. 

Популярное

Все
Сегодня некогда забытое древнейшее текстильное искусство – войлоковаляние – поистине переживает ренессанс
Далеко не каждое село может похвалиться наличием собственного музея и тем более вековыми памятниками истории и архитектуры
Отечественные историки и археологи готовы претворить в жизнь большой проект – написать подробную историю области Улытау
Спасатели и полицейские Астаны ежедневно патрулируют пляжи города, чтобы предотвратить трагедии
В Актау активно работает бесплатный клуб по изучению казахского языка
В Казахстане активная и образованная молодежь понимает, что знания, языков в том числе, – это тренд, это будущее
Центрально-Азиатский форум по безопасности и сотрудничеству «Азия в меняющемся мире: повестка для будущего» прошел в Астане
У определенной части горожан появился дополнительный шанс ускорить решение жилищного вопроса
В Темиртау готовятся к новому отопительному сезону и ищут возможность снизить дефицит тепла
Нужно с чего-то начинать
Три спецоперации провело МВД по задержанию членов ОПГ "Дикого Армана"
Поэма о трудовом подвиге
Сделаем Казахстан узнаваемым
Весна в сердце
Чем старше дама, тем вкуснее борщ!
«Алматы закрыт на ремонт!»
Казахстанец Шерхан Арыстан завоевал гран-при "Славянского базара"
Где бывали, что видали?
Мера вынужденная, но необходимая
Алматинку задержали по подозрению в убийстве семилетней падчерицы
Уже в августе жители городов Павлодарской области получат повышенные счета за коммунальные услуги
Мощный ураган сорвал крышу с торгового дома в Павлодаре: есть пострадавшие
Какую ответственность должны нести медики за врачебные ошибки? Об этом мы поговорили с экспертами
Улицы Павлодара ушли под воду  из-за мощного ливня
Густой дым накрыл 5-этажный жилой дом в Усть-Каменогорске  (фото)
Пожар в горах на территории лесного хозяйства в ВКО потушили
Пожар в Баянаульском заповеднике вспыхнул из-за молнии
МАЭК снова перестал работать
Сколько заработала Елена Рыбакина за выход в третий круг Уимблдона-2023
До 42 градусов: синоптики предупредили казахстанцев о сильной жаре сегодня, 7 июля
Четыре человека погибли в ДТП в Актюбинской области
В Астане выбрали самого сильного мужчину
Роман Скляр проверил ремонт тепловых и водопроводных сетей
Роман Скляр посетил Балхашскую ТЭЦ
Рыбакина обыграла вторую соперницу на Уимблдоне-2023
На побережье Каспийского моря спасли двух серферов
Больше ста человек тушили пожар в горах ВКО
Дожди, ветер, сильная жара: что ожидает казахстанцев в воскресенье, 9 июля
Актюбинский подросток стал чемпионом мира по ММА
Смертельное ДТП: автомобиль перевернулся из-за разгерметизации колеса в Жетысуской области
В Восточном Казахстане отмечают острый голод на инженерные и рабочие кадры
Задержанный покончил с собой в полицейском авто в Алматы
БАКАД запустили в Алматинской области
Тарифы на коммунальные услуги в Карагандинской области выросли в среднем на 25%
Прививать правильную идеологию будущим полицейским должны правильные люди
Спецоперация по захвату напавшего на сотрудников ДКНБ мужчины  прошла в Шымкенте
Сельчане Алматинской области протестуют против планируемого сноса их домов
Спасённый пожарными Астаны оленёнок нашёл приют (видео)
Двух иностранцев нашли убитыми в доме в Каскелене
В стрессовом состоянии из-за изъятия скота, пораженного бруцеллезом, находится сегодня едва ли не все село Ленинское Аккайынского района Северо-Казахстанской области
Сотрудников Центра медицины катастроф отличают высокая готовность и самоотверженность
Высоко сижу, далеко гляжу
Саранчовое нашествие в Костанайской области: результаты мониторинга
В Атырау мужчина спустил бойцовую собаку на полицейских
Казахстанский авиаперевозчик запускает рейсы в Израиль
Курбан айт-2023: казахстанцы смогут совершить жертвоприношение онлайн
Информацию о пострадавших от саранчи 10 тысячах га посевов в Костанайской области опровергли в МСХ
Дело "Mudarabah Capital": вайнерам Туребаеву и Шерниязову вынесен приговор
Единственная женщина, совершающая прыжки с десантным парашютом «Мальва», считает работу сбывшейся мечтой
Итак, Астане – 25! Прекрасный возраст, и не только для города

Читайте также

Первый этап пройден
Где тонко – там рвется
Мера вынужденная, но необходимая
Порядок в медиапространстве

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]