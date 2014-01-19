Аккумулируя человеческий дух

В то же время динамичное развитие государства в современном мире невозможно представить без прорыва в науке и образовании. Наука сегодня оказывает огромное влияние на многие сферы жизни и деятельности людей, поэтому от степени ее развития зависят все показатели развития общества: экономические, культурные, образовательные. Особенно важна роль науки в качестве социальной силы, помогающей решать наболевшие важные проблемы современности, в частности проблемы экологического характера.

Мы сможем к 2050 году войти в число 30 самых развитых государств мира, не только совершая скачок в науке и экономике, овладевая новыми технологиями, но и сохранив духовный стержень нации. Огромную роль в этом играют гуманитарная сфера, богатое культурное наследие казахского народа в тесной связи с достижения­ми мировой культуры и литературы.

Именно этими вопросами занимается наш институт. Культура Казахстана поистине уникальна, поскольку представляет собой сплав многовекового духовного опыта всех населяющих страну народов. Она отличается разнообразием форм и жанров, основанных как на нацио­нальных традициях этих народов, так и на достижениях мировой классики. На раскрытие этого огромного культурного и духовного потенциала нации и направлены наши исследования и научные разработки.

Недавно наш институт завершил громадную работу – выпуск 100-томного собрания фольклора «Бабалар сөзi». Еще ни одна страна в мире не издавала в таком объеме свое национальное достояние. А стало это возможным только благодаря заботе Главы государства о духовном развитии народа, разработанной по его инициативе государственной программе «Культурное наследие».

Именно литературное наследие народа помогает человеку формировать мировоззрение, правильно мыслить и принимать важные решения, поэтому освоение культурных ценностей очень важно для всестороннего развития современного человека.

И Послание Президента, как обычно, опережает время, ставит долгосрочные цели. Прекрасно зная современные тенденции мирового развития, Нурсултан Абишевич прозорливо нацеливает на глобальные задачи. За этим стоит забота о благе казахстанцев. Ведь только духовно здоровое общество выведет страну на передовые рубежи. И эту дорогу мы осилим с нашим Лидером нации, как и было с первых шагов становления независимого Казахстана.

Уалихан КАЛИЖАНОВ, директор Института литературы и искусства им. М. О. Ауэзова, доктор филологических наук, член-корреспондент НАН РК