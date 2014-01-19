Аккумулируя человеческий дух

Политика
585

В то же время динамичное развитие государства в современном мире невозможно представить без прорыва в науке и образовании. Наука сегодня оказывает огромное влияние на многие сферы жизни и деятельности людей, поэтому от степени ее развития зависят все показатели развития общества: экономические, культурные, образовательные. Особенно важна роль науки в качестве социальной силы, помогающей решать наболевшие важные проблемы современности, в частности проблемы экологического характера.

Мы сможем к 2050 году войти в число 30 самых развитых государств мира, не только совершая скачок в науке и экономике, овладевая новыми технологиями, но и сохранив духовный стержень нации. Огромную роль в этом играют гуманитарная сфера, богатое культурное наследие казахского народа в тесной связи с достижения­ми мировой культуры и литературы. 

Именно этими вопросами занимается наш институт. Культура Казахстана поистине уникальна, поскольку представляет собой сплав многовекового духовного опыта всех населяющих страну народов. Она отличается разнообразием форм и жанров, основанных как на нацио­нальных традициях этих народов, так и на достижениях мировой классики. На раскрытие этого огромного культурного и духовного потенциала нации и направлены наши исследования и научные разработки.

Недавно наш институт завершил громадную работу – выпуск 100-томного собрания фольклора «Бабалар сөзi». Еще ни одна страна в мире не издавала в таком объеме свое национальное достояние. А стало это возможным только благодаря заботе Главы государства о духовном развитии народа, разработанной по его инициативе государственной программе «Культурное наследие».

Именно литературное наследие народа помогает человеку формировать мировоззрение, правильно мыслить и принимать важные решения, поэтому освоение культурных ценностей очень важно для всестороннего развития современного человека. 

И Послание Президента, как обычно, опережает время, ставит долгосрочные цели. Прекрасно зная современные тенденции мирового развития, Нурсултан Абишевич прозорливо нацеливает на глобальные задачи. За этим стоит забота о благе казахстанцев. Ведь только духовно здоровое общество выведет страну на передовые рубежи. И эту дорогу мы осилим с нашим Лидером нации, как и было с первых шагов становления независимого Казахстана.

Уалихан КАЛИЖАНОВ, директор Института литературы и искусства им. М. О. Ауэзова, доктор филологических наук, член-корреспондент НАН РК

Популярное

Все
Шахбаз Шариф поблагодарил руководство Казахстана за помощь народу Пакистана
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 26 декабря
Токаев утвердил поправки в законы по вопросам молодежной политики и соцобеспечения
До 80 видов товаров готов поставлять Казахстан на рынок Пакистана
Дело Нурлана Масимова передали в суд
Женщине порвало голень на эскалаторе в ТРЦ Уральска
Визиты, переговоры, почти 150 тыс. км на самолёте – итоги деятельности президента за 2022 год
Мобильное приложение "Enbek" запустили в Казахстане
Более 30 человек погибли в результате снежной бури в США
Разовой акцией легализуют праворульные авто в Казахстане
О погоде по Казахстану на 27-29 декабря рассказали синоптики
Введение всеобщей дактилоскопии в Казахстане перенесли на год
Задержан вор, вскрывавший шкафчики в фитнес клубах Алматы
75 фактов незаконной продажи пиротехники выявили в Казахстане за сутки
Глава МНЭ рассказал о "продуктовом" бюджете семьи и о желанном подарке на Новый год
Чемпионат мира по рапиду и блицу стартовал в Алматы
Безопасная зона и строгое следование инструкции по применению: как правильно запускать фейерверки
Озвучены даты зимних каникул казахстанских школьников
Аферист обещал трудоустройство, выманивая деньги у жителей Темиртау
Получить навыки под конкретную вакансию стало возможным на базе электронной биржи труда
Коммунальная ломка
После 30 лет независимого развития Казахстан сохраняет статус космической державы. Не по праву наследования, а как полноправный член этого элитарного клуба
Закон Республики Казахстан
Военнослужащего актауского гарнизона арестовали за изнасилование своей дочери
Токаев о чемпионате мира в Катаре: Останется в истории мирового футбола
Ситуация оказалась хуже – Смаилов о ТЭЦ и теплосетях
Президент принял нового генсека Организации тюркских государств
Получить лицензии в сфере недропользования станет проще в Казахстане
Когда может возобновиться льготное автокредитование в Казахстане
Какие документы подписали Казахстан и Узбекистан по итогам переговоров
Масштабная программа по ремонту сетей теплоснабжения стартует в Казахстане
Причину гибели лебедей выясняют в Мангистау
Мусин: Ведём переговоры с компанией DiDi по входу на рынок Казахстана
Минздрав разработал поправки по вопросам страхования профессиональной ответственности врача. Но почему же практикующие врачи против этих новелл?
Бауыржан Байсеркин освобожден от должности
Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин на правительственном часе в Мажилисе сделал признание: оказывается, в стране нестабильный Интернет от того, что таксисты, стоя на зеленый свет светофора, дабы скоротать время смотрят ролики, «съедая» трафик...
Депутат Перуашев высказался о задержании журналиста Козачкова
С 1 января 2023 года в Казахстане начнет функционировать Конституционный суд, но каким будет деятельность нового органа?..
Казахстан передал гуманитарную помощь пострадавшим от землетрясения в Афганистане
Ребенку загипсовали руку после удара учителя в детсаду в Астане
Закон Республики Казахстан
ЧП в Экибастузе: низкие тарифы могли стать причиной аварии на ТЭЦ
Мамытбеков главе Минздрава: Куда делись деньги ФСМС
В центре столицы горит девятиэтажка (Видео)
Пожилые супруги и 3-летний внук замерзли насмерть в области Абай
Игорь Павлюк назначен спортивным директором ФК "Астана"
В акимате объяснили появление сталактитов в несданных квартирах Костаная
Началась эвакуация из замерзающего Экибастуза
"Одни дома": двое детей сгорели в запертом доме в Шу
Женис Касымбек стал акимом Астаны
Названы самые загрязненные города Казахстана
Практически ежедневно осуществляются информационные вбросы в адрес руководства страны, вооруженных сил, являющихся базовым элементом государственности.
Справедливый Казахстан – для всех и для каждого. Сейчас и навсегда: Токаев подписал новые указы
У акимов станет больше заместителей
Два комитета хотят упразднить в МВД
Склад сайгачих рогов и уникальные самоцветы нашли полицейские в частном доме в Алматы (видео)
Джип сбил целую группу детей в Алматинской области
Транспортный коллапс из-за метели: на автомобиле Кунг спасатели эвакуируют казахстанцев
За салют с крыши поста полиции житель Алматы поплатился свободой (видео)
Домработница сдала в ломбард бриллианты хозяйки квартиры в Астане

Читайте также

Политика
Когда утратит силу закон о первом президенте РК – ответ Мин…
Политика
Партия Adal прекратила свою деятельность
Президент , Международное сотрудничество , Поездки , Политика , Экономика
Какие документы подписали Казахстан и Узбекистан по итогам …
Президент , Международное сотрудничество , Поездки , Политика
Президенты Казахстана и Узбекистана договорились о создании…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]