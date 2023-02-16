Акмолинец грозился взорвать филиал столичного банка

В настоящее время полицейские выясняют, что именно побудило мужчину отправить такое сообщение.

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Очередной факт ложного сообщения зарегистрирован в Астане. Предварительно установлено, что его автором является житель пристоличного Аккольского района, передает Kazpravda.kz со ссылкой на на Polisia.kz.

По информации правоохранителей, 34-летний акмолинец отправил сообщение на электронный адрес филиалов одного из столичных банков, в котором угрожал взорвать банк.

В настоящее время полицейские выясняют, что именно побудило мужчину отправить такое сообщение.

Как стало им известно, сам акмолинец является клиентом данного банка.

Акмолинские полицейские в очередной раз предупреждают об уголовной ответственности за телефонный терроризм.

Согласно санкции ст. 273 УК РК, авторам ложных сообщений грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

В полиции напоминают, что ответственность по данной статье наступает с 14 лет, поэтому "списать" такой звонок на детскую шалость не получится. Ответственность за материальный ущерб, связанный с организацией и проведением специальных мероприятий по проверке поступивших угроз, возлагается на родителей или законных представителей.

"В случае поступления сообщения о заложенных взрывных устройствах в обязательном порядке проводится полный комплекс мероприятий, включающий в себя, в зависимости от ситуации, эвакуацию граждан, оцепление территории, перекрытие движения автотранспорта, обследование помещений и прилегающей территории на предмет наличия взрывчатых веществ. Подобные мероприятия требуют привлечения значительных сил и средств. Виновные обязаны возместить расходы государства, понесенные в связи с вызовом экстренных служб, связанных с выездом на место происшествия по заведомо ложным вызовам об акте терроризма", - отмечают правоохранители.