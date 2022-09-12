Акмолинец из мести поджег авто начальницы, уволившей его за прогулы

Акмолинские полицейские задержали мужчину, который из мести поджег машину бывшей начальницы, передает Kazpravda.kz со ссылкой на 716.kz
По информации департамента полиции региона, в отдел полиции Аккольского района обратилась 50-летняя жительница Акколя. Заявительница рассказала, что на стоянке возле одного из кафе кто-то поджег ее автомобиль марки "ВАЗ-2107". Сумма причиненного ущерба составила 1 млн тенге.
Полицейским удалось установить личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый 28-летний мужчина без определенного места жительства.
Установлено, что подозреваемый ранее работал в качестве разнорабочего у заявительницы, занимающейся строительно-ремонтными работами. Мужчину уволили после того, как он перестал выходить на работу. В ответ на это злоумышленник в темное время суток поджег автомобиль, бросив в салон машины горящую бумагу, сообщили в пресс-службе.
По данному факту ведется досудебное расследование по ст. 202 ч. 2 УК РК "Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества".
Подозреваемый водворен в ИВС ОП Аккольского района. Проверяется его причастность к совершению других преступлений, добавили в полиции.