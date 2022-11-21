Акмолинец пришел в полицию, чтобы признаться в убийстве

Житель Акмолинской области признался в убийстве знакомого, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz .

Фото: polisia.kz

17 ноября 55-летний житель города Кокшетау явился с повинной в полицию. Он признался, что, распивая алкоголь, поссорился со своим знакомым и ударил его ножом в грудь. Ранее судимый 48-летний житель области скончался.

Кроме того, в ходе следствия было установлено, что от действий злоумышленника пострадала и 49-летняя женщина.

Стражи порядка начали досудебное расследование по части 1 уголовной статьи «Убийство».

С места происшествия изъят кухонный нож и приобщен к материалам уголовного дела.

Проводится судебно-медицинская экспертиза. Избрана мера процессуального пресечения в виде содержания под стражей.