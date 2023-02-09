Акмолинец убил двух человек и сам пришёл в полицию

Полицейские выяснили, что мужчина ранее уже был судим за аналогичное преступление.

Фото: polisia.kz

Акмолинские полицейские расследуют двойное убийство, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В совершении тяжкого преступления правоохранителям признался сам подозреваемый: мужчина пришел с повинной на стационарный пост полиции.

Инцидент произошел вечером 8 февраля в одном из общежитий Кокшетау.

Установлено, что подозреваемый и двое его знакомых, 87-летний мужчина и 55-летняя женщина, распивали спиртные напитки. Во время посиделок между мужчинами возник конфликт, в результате которого фигурант нанес несколько ножевых ранений пожилому мужчине, а затем и женщине.

Избавившись от орудия преступления, подозреваемый позвонил в полицию и пришел на ближайший пост.

Полицейские выяснили, что подозреваемый ранее уже был судим за аналогичное преступление: в 2008 году за убийство он был осужден к 8 годам лишения свободы, а после освобождения проживал на территории Акмолинской области и Кокшетау.

По факту двойного убийство полицейские начали досудебное производство по ч. 2 ст. 99 УК РК "Убийство".

Подозреваемый водворен в ИВС.