Акмолинка прокусила оппонентке нос. Пострадавшую ждет пластическая операция

В Акмолинской области женщина в ходе конфликта укусила знакомую за нос. Пострадавшей требуется пластическая операция, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

15 ноября в отделе полиции Астраханского РОП местная жительница написала заявление на знакомую. Как оказалось, между женщинами случился конфликт, после которого на лице потерпевшей остались ушибы.

По факту полиция начала досудебное расследование по части 1 уголовной статьи «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

«Основанием возбуждения уголовного дела стали результаты судебно-медицинской экспертизы, квалифицировавшей ушиб лица потерпевшей как легкий вред здоровью. Укушенная рана кончика носа характеризуется как «неизгладимое обезображивание лица» и требует хирургического вмешательства», – констатировали в полиции.