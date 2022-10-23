Акмолинские полицейские получили новые автомобили

В преддверии Национального праздника – Дня Республики автопарк полиции Кокшетау пополнился на 47 новых автомобилей, передает Кazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Аким области Ермек Маржикпаев вручил полицейским региона ключи от новых автомобилей. Это 40 автомашин марки “Chevrolet Cobalt”, 30 из которых предназначены для подразделений патрульной полиции и участковых инспекторов полиции, являющихся ключевым звеном правоохранительного органа.

Еще 10 автомашин этой же марки будут переданы оперативным службам ведомства для проведения различных оперативно-розыскных мероприятий.

Кроме того, 5 автозаков марки “Jac” получили подразделения конвойной службы. Ключи от нового автотранспорта в торжественной обстановке вручены специальному отряду быстрого реагирования.