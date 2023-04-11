Акмолинский школьник собрал робота – сборщика мусора

«Почему именно такого робота? Потому что загрязнение наших городов, нашей планеты – очень важный вопрос для всех. Эта тема меня интересует. И мне всегда хотелось придумать что-нибудь такое, чтобы привлечь внимание взрослых к проблемам загрязнения окружающей среды. Робота мы создавали вместе с нашим учителем информатики Сергеем Владимировичем Семеновым. Надеюсь, что наш робот будет помогать планете становиться лучше», – рассказывает Никита.

Как отметили в управлении образования, маленький робот создан на платформе LEGO Spike. С помощью ультразвукового датчика он открывает свои лопасти, куда попадает мусор. Затем с помощью встроенных внутри двигателей все, что попало внутрь, утилизируется. Так что маленький робот Никиты Кузнецова не просто собирает мусор – он его уничтожает, делает чище нашу планету.